Сегодня - День работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства

Источник материала: Ивьевский край

Уважаемые труженики

и ветераны труда Ивьевского РУП ЖКХ!

Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником - Днем работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства.

Желаем крепкого здоровья и долголетия, бодрости духа и оптимизма, душевной гармонии, дружбы и любви, успехов в вашем нелегком труде и роста благосостояния.

С уважением, администрация и профсоюзный комитет Ивьевского РУП ЖКХ.

Каждый день эти люди пытаются всеми силами изменить жизнь обычных горожан и сельчан к лучшему. А этот день позволяет самым обычным людям понять, насколько это важная и ответственная работа. Речь, конечно, идет о профессиональном празднике работников сферы жилищно-коммунального хозяйства.

Именно работники этой отрасли народного хозяйства выполняют очень важную функцию - они благоустраивают города и села, создают комфорт и уют для жителей, поддерживают чистоту и порядок без скидок на погоду, во все времена года, будни и праздники.

Примета времени - резкий рост требований к качеству услуг ЖКХ, отмечают в Ивьевском районном унитарном предприятии жилищно-коммунального хозяйства. Поэтому их совершенствование является одним из обязательных условий успешного развития.

На сегодняшний день в РУП ЖКХ действуют семь участков.