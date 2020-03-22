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Сегодня - День работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства

22.03.2020 — Разное | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

Уважаемые труженики
и ветераны труда Ивьевского РУП ЖКХ!
Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником - Днем работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства.
Желаем крепкого здоровья и долголетия, бодрости духа и оптимизма, душевной гармонии, дружбы и любви, успехов в вашем нелегком труде и роста благосостояния.
С уважением, администрация и профсоюзный комитет Ивьевского РУП ЖКХ.

Каждый день эти люди пытаются всеми силами изменить жизнь обычных горожан и сельчан к лучшему. А этот день позволяет самым обычным людям понять, насколько это важная и ответственная работа. Речь, конечно, идет о профессиональном празднике работников сферы жилищно-коммунального хозяйства.
Именно работники этой отрасли народного хозяйства выполняют очень важную функцию - они благоустраивают города и села, создают комфорт и уют для жителей, поддерживают чистоту и порядок без скидок на погоду, во все времена года, будни и праздники.
Примета времени - резкий рост требований к качеству услуг ЖКХ, отмечают в Ивьевском районном унитарном предприятии жилищно-коммунального хозяйства. Поэтому их совершенствование является одним из обязательных условий успешного развития.
На сегодняшний день в РУП ЖКХ действуют семь участков.

 
 
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Уважаемые труженики и ветераны труда Ивьевского РУП ЖКХ!Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником - Днем работников...
 
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