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Россия согласилась с новым белорусскими условиями поставки нефти
22.03.2020 08:42 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Российская сторона полностью поддержала новые предложения Беларуси по поставкам нефти, которые были предложены после падения мировых цен на черное золото..
О новых договоренностях с Россией было доложено президенту Беларуси Александру Лукашенко во время рабочего совещания, которое состоялось в субботу, 21 марта.
Новые предложения были предоставлены России в начале текущей недели, и уже в четверг поставщики дали по ним положительный ответ. В чем конкретно заключаются эти предложения, официально так и не было озвучено, скорее всего они заключались в том, чтобы привязать ццен6ы поставок к мировым котировкам по нефти.
Известно также, что несмотря на договоренности с Россией, Беларусь продолжит закупать нефть у других поставщиков, по-прежнему идя по пути диверсификации поставок.
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Российская сторона полностью поддержала новые предложения Беларуси по поставкам нефти, которые были предложены после падения мировых цен на черное золото..
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