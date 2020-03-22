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Россия согласилась с новым белорусскими условиями поставки нефти

22.03.2020 08:42 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Российская сторона полностью поддержала новые предложения Беларуси по поставкам нефти, которые были предложены после падения мировых цен на черное золото..

О новых договоренностях с Россией было доложено президенту Беларуси Александру Лукашенко во время рабочего совещания, которое состоялось в субботу, 21 марта.

Новые предложения были предоставлены России в начале текущей недели, и уже в четверг поставщики дали по ним положительный ответ. В чем конкретно заключаются эти предложения, официально так и не было озвучено, скорее всего они заключались в том, чтобы привязать ццен6ы поставок к мировым котировкам по нефти.

Известно также, что несмотря на договоренности с Россией, Беларусь продолжит закупать нефть у других поставщиков, по-прежнему идя по пути диверсификации поставок.

 
 
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Российская сторона полностью поддержала новые предложения Беларуси по поставкам нефти, которые были предложены после падения мировых цен на черное золото..
 
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