ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Белорусских боксеров отправили на карантин

22.03.2020 08:54 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Как сообщают в Белорусской федерации бокса, наши спортсмены подвергнутся самоизоляции на срок до двух недель после возвращения с квалификационного олимпийского турнира в Лондоне.

«По прилету нас ждет карантин на 14 дней под Минском. Это не специализированная база для бокса, но там будут необходимые спортивные объекты, где можно организовать тренировочный процесс. Приятного мало, но работать необходимо. А мы планируем готовиться в штатном режиме», – отметил исполнительный директор БФБ Денис Сабалевский.

Так, белорусские боксеры прилетели на родину прямым рейсом Лондон – Минск 20 марта в 16:20.

Отметим, что на квалификационном турнире в Лондоне успешно выступили белорусские боксеры Галина Бруевич (весовая категория 57 кг), Михаил Долголевец (81 кг), Александр Радионов (69 кг), Виталий Бондаренко (75 кг) и Юлия Апанасович (51 кг). При этом спортсмены Алла Стародуб (60 кг) и Антон Черномаз (57 кг) выбыли из борьбы. Организаторы турнира олимпийской квалификации по боксу заверили, что все достигнутые результаты и жеребьевка при переносе состязаний на более поздние сроки сохранятся.

Всего в составе сборной Беларуси в Лондоне значилось 10 боксеров, соревнования должны были завершиться 24 марта. Итоговый квалификационный турнир был намечен на 13-24 мая в Париже.

Кроме того, на встрече с журналистами министр спорта и туризма Сергей Ковальчук заявил, что поскольку решение об отмене Олимпиады в Токио не принято, белорусские спортсмены ведут плановую подготовку к участию в Играх.

Согласно обнародованным главой Минспорта данным, в настоящий момент 404 белорусских спортсмена находятся за рубежом. Постепенно они будут возвращаться с учебно-тренировочных сборов на родину. Однако по приезду домой каждый из них будет выполнять рекомендованные Минздравом профилактические мероприятия.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как сообщают в Белорусской федерации бокса, наши спортсмены подвергнутся самоизоляции на срок до двух недель после возвращения с квалификационного олимпийского...
 
Новости дня
Новости разные
 
Россия согласилась с новым белорусскими условиями поставки нефти
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

21.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
22.03.2020
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика