День ЖКХ. Дарят тепло в дома и сердцах

Источник материала: Ивьевский край

Участок отопительных котельных, на балансе которого состоит 26 котельных различной мощности, возглавляет в РУП ЖКХ более пятнадцати лет Александр Александрович Матвеев. Основная задача участка - бесперебойная подача теплоносителя для системы теплоснабжения и горячего водоснабжения города. Всего за прошлый год всем потребителям отпущено 28,5 тыс. Гкал при себестоимости 1 Гкал в размере 90, 49 руб.





Все котельные в районе модернизированы и переведены на местные виды топлива, отметили в РУП ЖКХ. От внедрения мероприятий по модернизации теплового хозяйства, переводу котельных на местные виды топлива доля МВТ составила 99 %.

Как и принято, в профессиональный праздник называются лучшие работники. На этот раз среди награжденных работников участка отопительных котельных Благодарственным письмом председателя районного исполнительного комитета за добросовестный и плодотворный труд поощрен машинист котельной в г. Ивье Рышард Антонович Сак. По линии предприятия жилищно-коммунального хозяйства почетные грамоты получили: старший мастер Франц Станиславович Нехведович, машинисты-кочегары Иван Адольфович Масловский, Иван Генрихович Пальчевский, Виталий Владимирович Длужневский, Евгений Владимирович Бред, Алексей Станиславович Таргонский, Олег Сергеевич Скобельцын.