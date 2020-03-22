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День ЖКХ. Дарят тепло в дома и сердцах

22.03.2020 — Разное | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

Участок отопительных котельных, на балансе которого состоит 26 котельных различной мощности, возглавляет в РУП ЖКХ более пятнадцати лет Александр Александрович Матвеев. Основная задача участка - бесперебойная подача теплоносителя для системы теплоснабжения и горячего водоснабжения города. Всего за прошлый год всем потребителям отпущено 28,5 тыс. Гкал при себестоимости 1 Гкал в размере 90, 49 руб. 

День ЖКХ. Дарят тепло в дома и сердцах

Все котельные в районе модернизированы и переведены на местные виды топлива, отметили в РУП ЖКХ. От внедрения мероприятий по модернизации теплового хозяйства, переводу котельных на местные виды топлива доля МВТ составила 99 %.
Как и принято, в профессиональный праздник называются лучшие работники. На этот раз среди награжденных работников участка отопительных котельных Благодарственным письмом председателя районного исполнительного комитета за добросовестный и плодотворный труд поощрен машинист котельной в г. Ивье Рышард Антонович Сак. По линии предприятия жилищно-коммунального хозяйства почетные грамоты получили: старший мастер Франц Станиславович Нехведович, машинисты-кочегары Иван Адольфович Масловский, Иван Генрихович Пальчевский, Виталий Владимирович Длужневский, Евгений Владимирович Бред, Алексей Станиславович Таргонский, Олег Сергеевич Скобельцын.

 
 
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Участок отопительных котельных, на балансе которого состоит 26 котельных различной мощности, возглавляет в РУП ЖКХ более пятнадцати лет...
 
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