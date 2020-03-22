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Белнефтехим не стал озвучивать итоги совещания у Лукашенко

22.03.2020 09:10 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Глава концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков отказался озвучивать итоги прошедшего сегодня у Лукашенко совещания по вопросам работы белорусских нефтеперерабатывающих предприятий.

«"Я поручал, чтобы рассмотрели новые предложения Российской Федерации по поставкам углеводородного сырья. Они поступили от россиян три дня назад. Я так понимаю, россияне полностью пошли на наши предложения по поставкам нефти?" – сказал на совещании Лукашенко.

"Обсуждались как различные предложения от поставщиков из Российской Федерации, так и продолжение работы по поставкам из альтернативных источников. Стоит задача на следующей неделе сформировать весь сырьевой пакет для наших заводов, чтобы они стабильно и на эффективном уровне работали весь второй квартал, не только обеспечивая внутренний рынок, но и выполняя свои контракты на внешнем периметре", - сообщил после совещания Рыбаков (цитата БелТА).

Он не ответил на вопрос, какие именно белорусские предложения согласовала Россия.

"В ближайшее время, когда сформируем пакет предложений из всех источников, тогда уже можно будет говорить об окончательном ценообразовании", - сказал Рыбаков, подчеркнув, что стоит задача эффективной загрузки НПЗ.

«Цена на нефть - это вещь, которая зависит от рынков и обстоятельств, связанных с огромным количеством факторов. Поэтому в абсолюте цену не называю. Это, скажем так, формульное ценообразование. Будем, безусловно, вырабатывать решения по наиболее эффективному ценообразованию", - резюмировал глава концерна, по сути не сообщив никаких деталей по теме.
 
 
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Глава концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков отказался озвучивать итоги прошедшего сегодня у Лукашенко совещания по вопросам работы белорусских...
 
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