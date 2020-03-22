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День ЖКХ. Без чистой воды - ни туды, ни сюды…

22.03.2020 — Разное | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

Во главе участка водоснабжения и водоотведения - Ольга Николаевна Микулко, которая с 2002 года, приехав на Ивьевщину по распределению после окончания Брестского государственного технологического университета, трудится на предприятии. Сначала в качестве мастера, а с 2006 года - начальником участка. Рассказывая о своем хозяйстве, она отмечает, что участок обеспечивает подъем воды из водоносного горизонта, ее обработку и транспортировку потребителям, прием и очистку стоков от потребителей, перекачку их на очистные сооружения, полную биологическую очистку.

День ЖКХ. Без чистой воды - ни туды, ни сюды…

Всего за минувший год потребителям было отпущено 601,2 тыс. м3 воды, что составляет 103,3 % к уровню предыдущего года. На станции второго подъема воды в 2018 году при финансовой поддержке Европейского Союза был создан диспетчерский пункт управления системой водоснабжения города.
В канун Дня работников ЖКХ и бытового обслуживания Благодарственным письмом ГО ЖКХ Гродненской области награждена контролер водоснабжения Ольга Леонидовна Губко. По линии районного предприятия поощрены слесарь АВР Валерий Иосифович Усс и оператор очистных сооружений Игорь Францевич Ашурок.

 
 
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Во главе участка водоснабжения и водоотведения - Ольга Николаевна Микулко, которая с 2002 года, приехав на Ивьевщину по распределению после...
 
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