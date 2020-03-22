Его попытка номер 5, которая младше на 30 лет. Как Александр Цекало всю жизнь завоевывает красавиц

Источник материала: Tut.by

Некогда выступавший, сидя на коленках у певицы Лолиты, Александр Цекало сегодня — известный и востребованный шоумен, продюсер и сценарист. В его послужном списке — сериалы «Мажор» с Прилучным и «Метод» с Хабенским, а также первая в России сделка с Netflix.

Однако карьерные успехи Цекало, которые не поддаются сомнению, увы, интересуют далеко не всех. То ли дело женщины артиста! Поэтому в день рождения Александра (сегодня ему 59) мы говорим именно о них — дамах, которым удалось завоевать сердце именинника.



Фото: pinterest.com

Жена № 1. Алена Шиферман

Конец 70-х. Будущий шоумен и продюсер Саша Цекало подрабатывает слесарем-наладчиком и параллельно учится в технологическом институте. Но бумажно-целлюлозная промышленность (в которую он мог бы пойти после учебы) — не совсем то, чем мечтает заниматься парень: еще в школе он проявлял интерес к музыке и театру. Поэтому Цекало бросает слесарничество и устраивается в Киевский театр эстрады — правда пока лишь наладчиком сцены.

Но даже такая скромная и совсем никак не связанная с творчеством должность воодушевила Александра. В 1979-м он решил уйти в шоу-бизнес и сколотил собственный коллектив — «Шляпа», солисткой которого стала Алена Шиферман.



Фото: peopletalk.ru

Поначалу отношения Цекало и Шиферман оставались в рабочих рамках, но в конце концов 18-летний Саша не устоял и сделал коллеге предложение руки и сердца.

Раскрутить «Шляпу» никак не удавалось, гастролей не было. Однако группу заметили в эстрадно-цирковом училище — участников коллектива пригласили поступить сразу на 2 курс. Цекало этой возможностью воспользовался.

Говорят, на учебе настояла именно Алена. И с точки зрения развития их отношений это было ошибкой: после окончания училища Александр попал в одесский театральный коллектив «Шарж», где и познакомился с Лолитой Горелик (она же Милявская). Что произошло дальше, догадаться несложно: брак Цекало и Шиферман распался.

Чем сегодня живет бывшая супруга шоумена, неизвестно. По некоторым сведениям, после расставания с Цекало она осталась в Одессе, другие источники говорят, что женщина уехала строить жизнь за границей. Сама Алена никаких комментариев не давала и до сих пор предпочитает оставаться в тени.

Жена № 2. Лолита Милявская

«Вот такая ты зараза, девушка моей мечты» — в середине 90-х эта незамысловатая композиция звучала из каждого утюга. Исполнял ее кабаре-дуэт «Академия» — коллектив, участниками которого были Александр Цекало и Лолита Милявская.

«Академию» Цекало создал еще в 1985 г. — аккурат тогда, когда познакомился с Лолитой (и заодно развелся с женой). Однако популярность к дуэту пришла не сразу: лишь спустя несколько лет коллективу удалось наконец попасть на ТВ.

В момент Цекало и Милявская стали народными любимцами. Простые и понятные песни, юмор на грани фарса, умение посмеяться над собой (чего стоит композиция «Маленький» и номер на нее) — вот то, что привлекло зрителя.

Свои нерабочие отношения со знойной брюнеткой Александр не афишировал. Что, впрочем, не означает, что их не было: Цекало и Милявская прожили вместе 12 лет. И да, женаты артисты не были. Однако незадолго до расставания все-таки расписались: по словам Милявской, лишь для того, чтобы «записать» на Александра дочь Лолиты Еву (которая на самом деле вовсе не от Цекало — та еще «Санта Барбара»).

В 2000-м их творческий и семейный союз распался. Лолита, для которой брак с Александром был уже третьим, с тех пор выходила замуж еще дважды — и ровно столько же разводилась. Певица построила успешную сольную карьеру и продолжает активно гастролировать.

Жена № 2.5. Яна Самойлова

С Яной Самойловой, сотрудницей пиар-команды Алсу, Цекало познакомился в московском аэропорту: Яна вместе с коллегами уезжала покорять «Евровидение-2000», а Александр ехал туда зрителем. Между молодыми людьми вспыхнула искра, и на родину они вернулись уже парой.



Фото: WordYou.ru

По словам друзей Цекало, Яна обладала ни разу не кротким нравом и постоянно устраивала своему бойфренду сцены. Впрочем, шоумен и сам давал повод: на красных ковровых дорожках заигрывал с другими девушками. Да и с третьим штампом в паспорте не особо спешил. Спустя 6 лет Яне это надоело. Девушка собрала вещи и ушла — чем, как утверждают СМИ, разбила сердце артиста.

Жена № 3. Виктория Галушка

Горевать в одиночестве Цекало долго не пришлось: на одном из модных показов продюсер познакомился с младшей сестрой Веры Брежневой, Викторией.



Фото: woman.ru

Вика была младше Александра на 24 года, однако это не стало помехой их отношениям. Спустя год после встречи влюбленные расписались, вскоре у них родилась дочь Александра. А еще через несколько лет — сын Михаил.

В этом браке Цекало, похоже, действительно был счастлив. Но спустя 10 лет немного заскучал — и сменил привлекательную молодую жену на более юную красотку Дарину Эрвин.

«В данный момент мы не общаемся. Сейчас он наш родственник по детям, но он уже не часть нашей семьи, — прокомментировала ситуацию вместо сестры Вера Брежнева. — Конечно, Вике было сложно, но я не пыталась избавить ее от печали. Считаю, что эту печаль нужно пропустить через себя. Не знаю ни одного человека, которому просто дался развод. Такого и врагу не пожелаешь, но я надеюсь, что и Вика, и Саша будут счастливы».

Сейчас Виктория Галушка сконцентрирована на детях: их с Цекало дочери Саше уже 11, а сыну Мише — 7. С отцом (и его новоиспеченной супругой) Вика им видеться не запрещает.

Жена № 4. Дарина Эрвин

О том, что шоумен развелся с Брежневой-младшей, пресса узнала случайно: папарацци застали Цекало на отдыхе с другой. Что поделать, пришлось оправдываться.



Фото: instagram.com/darina.ervin

«Сообщаю всем, кто подглядывает, снимает на телефон, а после выкладывает в соцсети и печатает: мы с Дариной любим друг друга, наши отношения начались не вчера. Мы обручены. У нас будет семья», — обратился к СМИ в соцсетях Александр.

Начинающая художница, модель и, возможно, будущая актриса с американским паспортом и казахскими корнями — вот кто такая Дарина Эрвин. В Штаты девушка уехала, еще будучи школьницей: ее мама вышла за местного юриста. В юности Дарина получила диплом финансиста, но в сферу экономики не пошла — решила, что творчество ей ближе. Там, в актерской школе, куда девушка отправилась учиться, Дарину «свел» с Цекало ее преподаватель Игорь Жижикин (близкий друг Александра, известный нам по сериалу «Мажор»).

Поклонники Цекало в искренности Дарины сомневаются: то и дело в Сети пишут о том, что девушка с артистом лишь ради денег. Действительно ли все обстоит именно так, покажет время: пока чета Цекало не подает признаков развода и продолжает публиковать в соцсетях откровенные фото.