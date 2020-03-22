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Когда сажать рассаду помидоров: о каких рекомендациях нельзя забывать

22.03.2020 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Определить сроки посадки рассады помидоров – это настоящая проблема для большинства дачников. Как показывает практика, календарь посадки у всех дачников серьезно отличается.

Кто-то начинает высаживать первые семена в начале марта, а другие ждут конца месяца. Поэтому важно разобраться в основных тонкостях и вспомнить о ключевых рекомендациях, которых стоит придерживаться.

Когда сажать рассаду помидоров: о каких рекомендациях нельзя забывать

Как определить сроки посадки в своем регионе

Универсального решения здесь быть не может, поэтому слушать советы – бесполезно. Стоит отталкиваться от целого ряда факторов, которые у каждого уникальные. В первую очередь важно понять, в каких условиях будут в дальнейшем расти томаты.

Если речь идет о теплице, то первые семена стоит высаживать в середине марта. Для открытого грунта высадка семян начинается с конца марта и заканчивается началом апреля. Существуют стандартные сроки: к моменту высадки рассады должно пройти от 50 до 60 дней.

В чем нужно выращивать рассаду

Читая множество статей, большинство людей начинает задаваться огромным количеством вопросов. А дело в том, что многие начинают высаживать рассаду в ящиках на подоконнике. Благодаря этому можно значительно сэкономить место и разместить больше растений.

Универсальный совет, который запомнили многие дачники, но какой реальный смысл? Рассаду помидоров в любом случае придется распикировать по отдельным стаканчикам. А пикирование заберет огромное количество сил. И самая главная проблема – во время пикирования можно повредить рассаду.

Поэтому возникает разумный вопрос: а зачем экономить место изначально, если через несколько недель придется пересаживать томаты в стаканы?

Какую почву выбрать

Универсальная почва для посадки рассады: смесь торфа и перегноя, соотношение 2 к 1. На ведро грунта дополнительно можно добавлять:

  1. 1 литровую банку речного песка без различных примесей.
  2. 1-2 ложки мочевины.
  3. 1 ст. ложку сульфата калия.
  4. 1 стакан золы.
  5. 2 столовые ложки двойного суперфосфата.

Помните! Это рекомендации на 1 ведро почвы. С пропорциями стоит проявлять внимательность, ведь ключевые ошибки можно допустить запросто.

Почему пикирование томатов – это важно

Прочитав любой форум садоводов, можно столкнуться с жаркими спорами по поводу пикирования. Но каждый принимает решение самостоятельно, ориентируясь только на собственное мнение.

Поэтому стоит узнать один простой факт: если прищипнуть центральный корень томата, он начнет активно наращивать боковые корешки.

А если активно начнут формироваться боковые корешки, у куста образуется мощная корневая система. Соответственно, корневая система будет впитывать больше полезных веществ и урожай значительно повысится.

Главное — начать пикирование помидоров, когда у рассады появится первая пара настоящих листьев. Спешить ни в коем случае нельзя, ведь даже незначительная ошибка приведет к проблемам.

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