











"Его Святейшество Далай-лама находится на карантине, введенном в качестве меры предосторожности", - сказал Тэло Тулку Ринпоче.





По его словам, со времени начала эпидемии COVID-19 в январе 2020 года все события с участием Далай-ламы были "либо отменены, либо отложены". Это касается как публичных мероприятий, так и частных встреч.





Всемирно известному духовному лидеру буддистов 84 года.