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Далай-лама находится на карантине

22.03.2020 09:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Далай-лама находится на карантине, введенном для предосторожности, заявил в интервью РИА Новости его представитель в России, странах СНГ и Монголии, верховный лама Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче.




"Его Святейшество Далай-лама находится на карантине, введенном в качестве меры предосторожности", - сказал Тэло Тулку Ринпоче.

По его словам, со времени начала эпидемии COVID-19 в январе 2020 года все события с участием Далай-ламы были "либо отменены, либо отложены". Это касается как публичных мероприятий, так и частных встреч.

Всемирно известному духовному лидеру буддистов 84 года. 
 
 
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Далай-лама находится на карантине, введенном для предосторожности, заявил в интервью РИА Новости его представитель в России, странах СНГ и Монголии, верховный...
 
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