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Далай-лама находится на карантине
Источник материала: Партизан
Далай-лама находится на карантине, введенном для предосторожности, заявил в интервью
"Его Святейшество Далай-лама находится на карантине, введенном в качестве меры предосторожности", - сказал Тэло Тулку Ринпоче.
По его словам, со времени начала эпидемии COVID-19 в январе 2020 года все события с участием Далай-ламы были "либо отменены, либо отложены". Это касается как публичных мероприятий, так и частных встреч.
Всемирно известному духовному лидеру буддистов 84 года.
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Далай-лама находится на карантине, введенном для предосторожности, заявил в интервью РИА Новости его представитель в России, странах СНГ и Монголии, верховный...
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