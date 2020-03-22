День ЖКХ. Помогут, подскажут, расскажут

Источник материала: Ивьевский край

Большой объем работы лежит на работниках участка автотранспорта и диспетчерской службы. Ведь именно туда стекается вся информация об авариях и неисправностях внутридомового оборудования и сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения. От того, насколько оперативно сработают диспетчеры, зависит многое в целой системе ЖКХ. Диспетчерская служба работает круглосуточно семь дней в неделю, что позволяет оперативно реагировать на все обращения. Прием заявок осуществляется по номеру 115.

Диспетчер Андрей Станиславович Коско получил грамоту к профессиональному празднику от администрации предприятия.

На участке автотранспорта поощрены механик Сергей Станиславович Кислый, водитель Дмитрий Иванович Мытник.



