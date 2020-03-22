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Сегодня свой профессиональный праздник отмечают работники жилищно-коммунальной службы

22.03.2020 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

История коммунального жилищного унитарного предприятия «Буда-Кошелевский коммунальник» насчитывает уже почти 70 лет. Предприятие росло, развивалось – от небольшой конторы, выполнявшей мелкие ремонтно-строительные работы, до самостоятельного хозяйственного объекта, в состав которого сегодня входят система водонапорных и канализационных сетей, объекты теплового хозяйства, энергетическая служба, жилой фонд общей площадью 204,3 тыс. м2, участок по благоустройству и санитарной очистке, транспортный и ремонтно-строительный участки. Для обслуживания населения района в КЖУП «Буда-Кошелевский коммунальник» имеются 6 участков, в зону обслуживания которых входят более 30 населенных пунктов. Словом, хозяйство объемное, многофункциональное. Конечно, как и у каждого предприятия, существуют свои проблемы, задачи, планы.

Кстати о планах. Что же удалось воплотить из намеченного в 2019 году? В райцентре и горпоселке Уваровичи произведена замена 4 км тепловых сетей. В декабре завершены работы и введены в эксплуатацию станции обезжелезивания в Уваровичах и Старой Буде. Продолжаются работы по строительству блочно-модульной котельной на местных видах топлива с перекладкой магистральных теплосетей в Буда-Кошелеве.

Произведены капитальные ремонты трех многоквартирных жилых домов по ул. Лавриновича и Ленина в городе, по ул. Спортивной в Коммунаре. Выполнено устройство системы пожарной сигнализации и оповещения о пожаре в здании общежития по ул. Школьной в райцентре. В нынешнем году запланированы капитальные ремонты жилых домов в Коммунаре и Уваровичах, строительство станций обезжелезивания в Широком и Октябре, подключение к центральному водопроводу поселка Боровое Лядо, прокладка водопроводных сетей в городе по ул. Ленина, 50 лет Октября, Советской, 21 Партсъезд и др.

Основа любого предприятия, организации – это его люди. Коллектив коммунальника сегодня насчитывает более 450 человек. Операторы котельных, слесари, водители, электромонтеры и контролеры, лаборанты, сантехники, рабочие по благоустройству – все они работают на общий результат.

Сегодня свой профессиональный праздник отмечают работники жилищно-коммунальной службы
Василий Неронский

В энергетической службе предприятия трудится более 20 человек. Среди них – Василий Неронский, электромонтер 4 разряда. На предприятии работает более 6 лет, уроженец Буда-Кошелева, здесь же закончил среднюю школу. В Гомельском ПТУ-52 получил профессию электромонтера. Вернулся в родной город, менять свою судьбу пока не собирается. Несмотря на молодость, по словам руководителя службы Сергея Нагорняка, уже заслужил авторитет у руководства и коллег по работе. Добросовестный, порядочный, работает без нареканий. Эти слова, согласитесь, приятно слышать именно в адрес представителя молодого поколения. Помимо личных качеств, Василий ценен как специалист. Ему доверяют проведение электрофизических измерений инженерных сетей, особенно на объектах после капитального ремонта. Работа Василия приносит и экономический эффект предприятию: нет необходимости привлекать сторонние организации. Основное в его деле – профессиональные знания и беспрекословное соблюдение правил охраны труда. В этом мы смогли убедиться воочию. Как только можно не потеряться среди сотен проводков, все верно подсоединить, переключить? Настоящее мастерство! Неслучайно по итогам года Василию Неронскому будет вручено свидетельство о занесении на Доску почета предприятия.

Сегодня свой профессиональный праздник отмечают работники жилищно-коммунальной службы
Николай Куруленко

Как отметил Владислав Васильцов, начальник службы теплоснабжения, предприятие сегодня обслуживает 32 котельные, 81 км тепловых сетей, весь жилфонд, объекты социального назначения. Николай Куруленко – оператор центральной котельной 5 разряда. Один из старейших работников предприятия, мастер своего дела. Родился в Демидовке, закончил Бушевскую школу, отслужил в армии и вернулся на Будакошелевщину. 8 лет отработал в «Сельэнерго». 27 лет назад пришел на центральную котельную и по сей день, уже находясь на заслуженном отдыхе, продолжает работать и приносить тепло людям. Николай Петрович – счастливый отец сына и дочери, души не чает в трех очаровательных внучках. Кстати, 5 разряд – это «знак качества» работника, его профессионального опыта и мастерства. За годы работы ему приходилось переживать разные ситуации, особенно в суровые зимы. Но Николай Петрович и его коллеги всегда находили выход и не допускали сбоя в работе котельной.

Сегодня на центральной котельной работает слаженный коллектив из 16 человек – грамотный и квалифицированный персонал. А иначе нельзя, ведь оборудование, установленное в котельной, мощное, современное. Кстати, Николай Куруленко по итогам года награжден Почетной грамотой КЖУП «Буда-Кошелевский коммунальник».

Сегодня свой профессиональный праздник отмечают работники жилищно-коммунальной службы
Наталья Кунделева

Одним из основных подразделений предприятия является водопроводно-канализационное хозяйство. Со слов Вячеслава Анапреенко, начальника подразделения, на балансе предприятия находится 285 км водопроводных сетей, 22 КНС, 4 станции обезжелезивания, обслуживаются 40 населенных пунктов, 1500 шахтных колодцев по всему району. Есть и своя химическая лаборатория, в которой уже десятый год трудится Наталья Кунделева – лаборант химбаканализа 4 разряда. В круг ее обязанностей входит исследование на качество питьевой воды, в том числе и из шахтных колодцев, анализ сточных вод. Ответственность, щепетильность, внимательность – те основные качества, которые важно иметь в работе лаборанта. Наталья Михайловна родилась на Будакошелевщине, получила профессию в Гомельском училище. Но не осталась в областном центре, вместе с мужем вернулась на родину. По ее мнению, собственный дом, любимая работа, здоровье родных и близких – больше для счастья ничего и не надо.

Сегодня свой профессиональный праздник отмечают работники жилищно-коммунальной службы
Любовь Мищенко и коллектив участка благоустройства

Любовь Мищенко почти год возглавляет коллектив участка благоустройства и санитарной очистки предприятия. Спе-цифика работы участка такова, что случайные люди здесь не задерживаются. Так и сейчас, по словам женщины, коллектив из 20 человек устоявшийся, дружный, где царит атмосфера взаимозаменяемости и взаимовыручки. Судьба распорядилась так, что Любовь Мищенко родилась и выросла в Казахстане. В молодости ее отец, уроженец нашего района, отправился осваивать целину, там создал семью, в которой родились три дочери. Все они вернулись на родину отца и сейчас живут в Буда-Кошелеве. У Любы уже взрослая дочь Алина, учит хореографическому мастерству юных будакошелевцев.

Любовь Ивановна сама была инициатором перехода на участок благоустройства. Ей по душе постоянное движение, свежий воздух и простор для творчества. В планах на текущий год – вертикальное озеленение города, установка малых архитектурных форм, дальнейшее благоустройство городского пляжа.

Когда писала про наших героев, поймала себя на мысли, что все они так или иначе связаны с Будакошелевщиной: кто-то родился здесь, у кого-то местные корни. Но всех их объединяет любовь к родной земле, стремление сделать ее краше.

Наталья НИКОЛАЕВА

 
 
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История коммунального жилищного унитарного предприятия «Буда-Кошелевский коммунальник» насчитывает уже почти 70 лет. Предприятие росло, развивалось...
 
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