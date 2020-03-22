Источник материала: Новости Волковыска

В Беларуси в ночь с субботу на воскресенье, 22 марта 2020-го, снова не подорожало топливо. Цены на заправках последний раз повышались 29 февраля и остаются с тех пор на одном уровне.

Почти целый месяц цены на топливо сохраняются на одном уровне:

АИ-92 – 1,73 рубля за литр;

АИ-95 – 1,83 рубля;

АИ-98 – 2,05 рубля;

дизель – 1,83 рубля.

В последний раз госконцерн "Белнефтехим", оповещая о повышении цен, заявил, что в ближайшем будущем стоимость топлива может снизиться из-за обвала цен на нефть на мировых рынках. Однако прошло 3 недели, а бензин в Беларуси всё не дешевеет.

Напомним, что с января 2020 года нефть упала в цене более чем в 2 раза. В результате этого просел российский рубль и потянул за собой вниз белорусскую валюту.

Так что если брать в расчёт цену топлива в долларовом эквиваленте, то благодаря падению курса рубля к доллару она всё-таки снизилась.