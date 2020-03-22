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В Минске на 100 девочек рождается 108 мальчиков

22.03.2020 15:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Средний возраст матери при рождении первого ребенка - 28,9 года.

В 2019 году в Минске родились 15,9 тысяч детей. Среди них - 250 двоен и 8 троен. Об этом сообщает minsknews.by.

На 100 девочек родились 108 мальчиков.

По статистике ,большинство новорожденных были первыми детьми в семье: 43,7 % от общего количества - это первенцы. 39,7 % детей появились в семьях вторыми, а 16,6 % — третьими и более.

Сообщается, что в зарегистрированном браке родились 90,1 % детей. В 2010 году эта цифра была меньше - 86,8 %.

Статистика показывает, что женщины стали рожать позже. Средний возраст матери при рождении первого ребенка увеличился: например, если в 2010 году он был 26,4 года, то в 2019 - 28,9 года.
 
Теги: Минск
 
 
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Средний возраст матери при рождении первого ребенка - 28,9 года.
 
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