«Меньше курить надо»: мотоциклист после погони хотел убежать в лес, но инспектор его догнал

Источник материала: Tut.by

Бесправник сначала пытался скрыться от инспектора на мотоцикле, а потом — бегом. Об этом сообщили в ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Сотрудник ГАИ заметил в агрогородке Корнадь Свислочского района мотоциклиста, который ехал без мотошлема, и подал ему сигнал об остановке. Водитель проигнорировал требование инспектора и попытался скрыться по полевой дороге. В какой-то момент нарушитель бросил мотоцикл и попытался убежать в лес, но сотрудник ГАИ последовал за ним и вскоре задержал.

Выяснилось, что мотоциклом управлял 41-летний мужчина. Он не имел прав, так как ранее лишился их за езду в нетрезвом виде. Во время разбирательства он сказал, что убежать ему помешало курение.