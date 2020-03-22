|
«Меньше курить надо»: мотоциклист после погони хотел убежать в лес, но инспектор его догнал
Источник материала: Tut.by
Бесправник сначала пытался скрыться от инспектора на мотоцикле, а потом — бегом. Об этом
Сотрудник ГАИ заметил в агрогородке Корнадь Свислочского района мотоциклиста, который ехал без мотошлема, и подал ему сигнал об остановке. Водитель проигнорировал требование инспектора и попытался скрыться по полевой дороге. В какой-то момент нарушитель бросил мотоцикл и попытался убежать в лес, но сотрудник ГАИ последовал за ним и вскоре задержал.
Выяснилось, что мотоциклом управлял 41-летний мужчина. Он не имел прав, так как ранее лишился их за езду в нетрезвом виде. Во время разбирательства он сказал, что убежать ему помешало курение.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Инцидент произошел днем 12 марта в агрогородке Корнадь Свислочского района.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)