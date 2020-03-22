Северная Корея подтвердила испытания новых тактических ракет

Источник материала: Ежедневник

Фото: Ahn Young-joon / AP

В Северной Корее подтвердили проведение испытаний новых тактических управляемых ракет, которые прошли 21 марта.

Как сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), на испытаниях присутствовал лидер КНДР Ким Чен Ын, который заявил, что недавно разработанные в стране оружейные системы, а также системы стратегического вооружения, которые еще находятся на стадии разработки, «внесут решающий вклад в реализацию стратегического плана партии по радикальному изменению оборонной стратегии страны».

Как сообщает ЦТАК, целью испытаний была «демонстрация технических характеристик и мощи» новой системы вооружения, которое будет поставляться в подразделения Корейской народной армии. В ходе испытаний были показаны особенности ракет, в том числе траектория полета, угол падения, а также «точность попадания в цель и мощность боеголовки», пишет РБК .