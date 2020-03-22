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По рейтингу счастья Беларусь обогнала только одну свою соседку

22.03.2020 14:23 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Для оценки национального счастья используются шесть факторов, в том числе щедрость и отношение к коррупции.

По итогам 2019 года Беларусь заняла 75-е место из 153 в рейтинге самых счастливых стран мира. Первую позицию заняла Финляндия, а последнюю – Афганистан. Такая информация содержится в отчете World Happiness Report, пишет "Брестская газета".

Всемирный доклад о счастье публикуется подразделением ООН по поиску решений стабильного развития ежегодно с 2012 года. Для оценки национального счастья используются шесть факторов:

  • ВВП на душу населения
  • социальная поддержка
  • ожидаемая продолжительность жизни
  • свобода граждан самостоятельно принимать жизненно важные решения
  • щедрость
  • отношение к коррупции.
По итогам прошлого года в десятку лидеров вошли: Финляндия, Дания, Швейцария, Исландия, Норвегия, Нидерланды, Швеция, Новая Зеландия, Австрия и Люксембург. Самыми несчастливыми стали Руанда, Зимбабве, Южный Судан и Афганистан, которые заняли 150-153 места соответственно.

Самой счастливой соседкой Беларуси стала Литва. Страна заняла 41-е место в рейтинге. Далее – Латвия – 57-е место, Польша – 43-е место, Россия – 73-е место. Хуже всех оценили жизнь в Украине. Ей присудили 123-е место и назвали самой несчастливой из европейских стран.
 
 
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Для оценки национального счастья используются шесть факторов, в том числе щедрость и отношение к коррупции.
 
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