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Три предприятия холдинга «Марко» покинули «Беллегпром»

22.03.2020 14:20 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Из концерна вышли ООО «Управляющая компания холдинга «Белорусская кожевенно-обувная компания «Марко», ОАО «Красный Октябрь» и ПУП «Сан Марко».

Одновременно в состав Белорусского государственного концерна по производству и реализации товаров легкой промышленности включены два новых предприятия – общество с ограниченной ответственностью «Скинтех» (г. Могилев) и торговое унитарное предприятие «БлакитТрейдЛогистикс» (г. Барановичи, Брестская область). 
 
Теги: Могилев
 
 
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Из концерна вышли ООО «Управляющая компания холдинга «Белорусская кожевенно-обувная компания «Марко», ОАО «Красный Октябрь» и ПУП «Сан Марко».
 
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