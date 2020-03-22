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Более 80 туристов вернулись в Минск вторым чартером Belavia из «Внуково»

22.03.2020 16:32 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Продолжаем следить за ситуацией по возвращению на родину туристов, застрявших за рубежом. Масштабную работу проводят белорусские дипломаты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 80 туристов вернулись в Минск вторым чартером Belavia из «Внуково»

По поручению Президента МИД сориентировал все загранучреждения на максимальное содействие и помощь белорусам, которые оказались в сложной ситуации.

Проблемы возникли на ровном месте. Президент поручил разобраться с вопросом возвращения белорусов из-за рубежа

До вчерашнего вечера неразрешенным оставался вопрос эвакуации граждан через Москву. Однако 21 марта правительство России утвердило распоряжение, согласно которому белорусы могут беспрепятственно улетать российскими рейсами из третьих стран.

Более 80 туристов вернулись в Минск вторым чартером Belavia из «Внуково»

При этом отдельные случаи, когда наших соотечественников не берут на российские борта, все же наблюдаются.

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22 марта еще более 80 туристов вернулись в Минск вторым чартером Belavia из «Внуково». На борту были в том числе граждане Армении, Украины и Литвы. Все они прошли необходимый медицинский контроль.

Более 80 туристов вернулись в Минск вторым чартером Belavia из «Внуково»

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Продолжаем следить за ситуацией по возвращению на родину туристов, застрявших за рубежом. Масштабную работу проводят белорусские дипломаты,...
 
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