«Продажи идут с убытками». Что происходит на сахарном комбинате в Слуцке

«Кур'еру» рассказал Осип Дапиро, председатель наблюдательного совета Слуцкого сахарорафинадного комбината. О том, как обстоят дела на предприятии,рассказал Осип Дапиро, председатель наблюдательного совета Слуцкого сахарорафинадного комбината.





- Кто сейчас руководит комбинатом?





- Обязанности директора исполняет Руслан Лемеш, главный инженер.





- Когда будет назначение нового директора?





- На наблюдательный совет этот вопрос будет вынесен после согласования кандидатуры между «Белгоспищепромом», Совмином и Миноблисполкомом. Когда дадут кандидатуру на утверждение наблюдательному совету — пока неизвестно.





- Какие ещё на сахарном комбинате были кадровые перестановки?





- На прошлой неделе приступил к работе новый заместитель директора по коммерческим вопросам — Виталий Марковец. До этого он руководил Стародорожским плодоовощным заводом, который принадлежит сахарному комбинату.





- По итогам 2018 года из четырёх сахарных заводов Беларуси лишь слуцкий показал прибыль. Как сработали в прошлом году?





- Прошлый год мы закончили хорошо. С прибылью. Мы очень мало в конце года продавали сахара. Надеялись на улучшение цены, но этого не произошло.





- Какая сейчас экономическая и производственная обстановка на комбинате? Говорят, что с начала года не было ни одной отгрузки на экспорт…





- Нет, это не так. Отгрузки производятся. Причём не только в Россию, но и в страны Европы. Вот только объёмы значительно меньше прошлогодних и продажи идут с убытком. Сильно упали цены из-за перепроизводства сахара. Конечно, все переживают. У нас большие запасы сахара, а в Беларусь завезено много российского.









- Значительно уменьшились: это на сколько? И с чем это связано?





- Точных цифр пока назвать не могу. Связано это с очень низкой ценой на сахар. Продажи с большим убытком чреваты последствиями. Поэтому и малые продажи. Ищем, где убыток меньше.





- А есть ли проблема с мешками? Ходят разговоры, что из-за скандального дела сейчас не во что отгружать сахар…





- Проблем нет. Мы из силосов сахар забираем только на фабрику фасовки. В мешки «не затариваем», чтобы хватило сахара для расфасовки. Уже упакованного в мешки сахара у нас большие запасы. Было бы куда грузить.





- Сейчас комбинат работает на полную мощность?





- Сейчас комбинат находится на ремонте после сезона переработки свёклы. Готовимся к сезону переработки сиропа, накопленного в трёх ёмкостях по 40 тысяч тонн. Переработку начнём в первых числах мая. Из него получим свыше 70 тысяч тонн сахара.