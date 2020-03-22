«Слуцк» обыграл «Славию», а судья назначил пять пенальти

Источник материала: Tut.by

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22 марта завершается первый тур 30-го чемпионата Беларуси по футболу. Напомним, только в нашей стране проходят игры, в то время как по всей Европе все турниры приостановлены. «Матч ТВ» купил телеправа и уже вчера показал первый матч.

Сегодня в Слуцке местный клуб обыграл «Славию», а судья назначил пять одиннадцатиметровых, два из которых не реализовали.

В эти минуты проходит игра в Бобруйске, где местная «Белшина» принимает «Минск».

Первый тур выдался совершенно фантастическим. БАТЭ, «Шахтер» и минское «Динамо» проиграли свои матчи. А брестское «Динамо» не без труда вырвало ничью в матче против «Смолевичей». С побед стартовали «Ислочь» и «Витебск».

ФК «Слуцк» — «Славия» — 3:1

Слуцк. 22 марта. Городской стадион.

Судьи: С. Чистов (Минск), Ю. Хомченко, К. Пакулин (оба — Витебск).

ФК «Слуцк»: Панкратов (к) — Трубило, Семенов, Такулов, Кривулькин, Коанда, Образов, Чеботаев, Бураев (Бала, 82), Сирима (Сердюк, 17), Салу (Тетеренко, 21).

«Славия»: Барановский (к) — Нар, Пантя, Котляров (Василевич, 76), Костров, Недашковский, Жук, Чухлей, Тымонюк, Тетте (Мельников, 53), Сенько (Мякиш, 69).

Голы: 0:1 — Чухлей (29, с пенальти). 1:1 — Такулов (43, с пенальти). 2:1 — Сердюк (73). 3:1 — Сердюк (79, с пенальти).

Предупреждения: Пантя (26), Трубило (39), Костров (42), Тымонюк (58; 70), Такулов (76).

Удаление: Тымонюк (70).

Нереализованные пенальти: Такулов (59, Слуцк), Сердюк (73, Слуцк).



Накануне матча выпал снег и поле пришлось экстренно готовить к игре. Фото: Трибуна

«Сахарные» переживают тяжелейшие времена. Из-за коррупции на сахарном заводе, который является главным поставщиком денег в команду, теперь футбольная программа под большим вопросом.

Председатель Слуцкого райисполкома Андрей Янчевский рассказал, что на заседании наблюдательного совета предприятия большинство проголосовало против дальнейшей поддержки клуба. Город и предприятия поддержат команду, но этого недостаточно, и если ситуация не поменяется, то клуб, скорее всего, покинет Высшую лигу.

Как сообщает «Трибуна» , бюджет клуба сформирован и согласован, но теперь могут возникнуть проблемы с его наполнением. В данное время «Слуцк» долгов перед командой не имеет, но рассчитаться за март, если финансовое состояние клуба не изменится, будет проблематично.

Вот на таком фоне сегодня стартовали «сахарные» в очередном сезоне. Матч получился необычным. Все голы были забиты после назначения одиннадцатиметровых ударов.

Гости вначале смотрелись предпочтительнее, но постепенно «сахарные» перехватили инициативу, возможно, благодаря судье, который ставил пенальти не раздумывая. Добавим, что гости доигрывали матч в десятером.

Возможно, эта победа поднимет дух «Слуцка».

Как сообщает корреспондент «Прессбола» , на матче присутствовал глава АБФФ Владимир Базанов, а руководство «Славии», включая директора МНПЗ Виталия Павлова, не пустили на стадион через специальный вход, и они пошли покупать билеты, как обычные зрители.

Как федеральный канал России впервые показал белорусский футбол



Автор: Антон Девятов

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Милевский и компания с новым тренером попробуют защитить титул. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Брест начинает защиту титула. А получится?

Действующий чемпион страны, брестское «Динамо», прервавшее 13-летнюю гегемонию БАТЭ, начинает для себя первый тяжелый год, когда придется биться на трех футбольных фронтах.

Команда в межсезонье не сказать чтобы существенно усилилась к предстоящим сражениям, но и не ослабла. Пожалуй, самым неожиданным изменением стала смена тренера.

С чехом Марцелом Личкой, который впервые привел команду к золоту, босс брестчан олигарх Александр Зайцев решил не продлевать контракт, а поставил проверенного Сергея Ковальчука, остававшегося с командой в самые тяжелые времена. Покинул тренерский штаб и шотландский специалист Питер Левен.

Команда сохранила костяк игроков, но не обошлось без потерь. Ушел в «Шахтер» лучший вратарь Беларуси прошлого года Александр Гутор, в БАТЭ перешел капитан Павел Нехайчик.

Но в команду влились Элис Бакай, «фееривший» в «Шахтере», и украинский защитник Евгений Хачериди. Который, впрочем, пока не проходит в основной состав, несмотря на все свои регалии и высокую стоимость по версии Transfermarkt.



Хачериди много играл в товарищеских спаррингах на сборах, немного косячил, покрикивал на вратаря и пока сидит на скамейке. Фото: ФК «Динамо» (Киев)

Сезон «Динамо» начало с завоевания первого трофея — Суперкубка Беларуси. Но затем были два тяжелейших кубковых матча против «Ислочи», в которых южане не забили ни одного гола «волкам» в основное и добавленное время, выйдя в полуфинал только в серии послематчевых пенальти.

Если тренерский штаб сумеет правильно распределить силы на длинной дистанции, то у Бреста может все получиться. Длина скамейки позволяет отстоять титул и максимально далеко зайти в еврокубках.

БАТЭ вернется на трон?

Предпосылки есть. Клуб перезагрузился стилистически . На тренерский мостик взошел Кирилл Альшевский, взявший золото с дублем команды в прошлом сезоне.

Он прививает команде новый стиль игры, к которому игроки с переменным успехом привыкают. На сборах «желто-синие» добыли всего две победы. Зато провели весело время в Кубке Беларуси, обыграв в двух встречах минское «Динамо», забив пять голов и пропустив три.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

В Борисов вернулся Павел Нехайчик, неплохо смотрится в обороне Боян Настич. Получил шанс проявить себя талантливый исландец Виллюм Тор Виллюмссон. Вызывает вопрос вратарская линия, Денис Щербицкий все еще не восстановился, но приступил к тренировкам с основной группой.

«Трактористы» злы, мотивированы и готовы дать бой.

А как дела у вечно догоняющего «Шахтера»? Вклинится в борьбу за первое место?

Хороший вопрос и большая интрига предстоящего чемпионата. Команду еще в конце прошлого сезона возглавил украинский специалист Юрий Вернидуб, который со скромной «Зарей» пошумел в чемпионате и Европе.

«Горняки» потеряли ряд классных игроков: Элиса Бакая, Юрия Ковалева, Николая Януша, Павла Рыбака, Валерия Громыко.

На их места пришли Александр Гутор, Сергей Политевич, Юрий Кендыш, Лаша Шиндагоридзе, расцвел австриец Дарко Бодул.



Фото: ФК «Шахтер»

Сезон «Шахтер» начал с поражения в выставочном матче против брестского «Динамо», но затем легко разделался в Кубке Беларуси с «Торпедо-БелАЗом», не пропустив в двух матчах ни одного гола и забив три.

Личность тренера, настрой команды и немного удачи. Если все сложится, то «кроты» смогут наконец стать чемпионами. Впервые с 2005 года.

Минское «Динамо» скидывают со счетов? Мы бы не торопились

Столичный клуб переживает тяжелые времена. В команду так и не пришли огромные деньги, слух о которых весь прошлый год витал в воздухе. Возможно, что в этих условиях решение оставить у руля Сергея Гуренко было оправданным.



Фото: ФК «Динамо» (Минск)

Тренер умеет мотивировать, он выстроил новую команду, подписав крепких балканцев, неплохих белорусов, и показал БАТЭ, что легко с «Динамо» не будет. Даже с неоптимальным составом. Это открыточка всем командам, между прочим!

Если травмы не замучают костяк коллектива, банда Гуренко покуролесит в чемпионате, а эмоции ее тренера повеселят болельщиков.

Опрос Кто завоюет золотые награды чемпионата по футболу в 2020 году? БАТЭ 33% Брестское "Динамо" 34% "Шахтер" 9% Минское "Динамо" 10% Другой клуб 14% С этого устройства голос уже учтен 5 400 голосов

Так, а кто-то удивит в этом году?

Несомненно! В первую очередь — это «Ислочь», получившая-таки на флажке лицензию для участия в чемпионате . Команда Виталия Жуковского завершила прошлый сезон на высоком пятом месте, почти догнав минское «Динамо».

В этом сезоне она сохранила костяк, подписала двух классных ветеранов из «Шахтера» — Павла Рыбака и Николая Януша, — вернула в команду свою легенду — Александра Холодинского . Уверенно себя чувствует голкипер Егор Хаткевич, который заслужил вызовы в национальную сборную.



Фото: ФК «Динамо» (Брест)

В кубковом противостоянии против Бреста «волки» были очень близки к первой сенсации года. И только ставшая результатом неопытности неудачная попытка в серии пенальти 22-летнего новичка Евгения Краснова не позволила «Ислочи» прорваться в полуфинал. Почему бы не попробовать повоевать за медали чемпионата?

Способен преподнести сюрприз и второй клуб Брестской области «Рух», к которому неровно дышит босс брестского «Динамо» Зайцев. Вряд ли команда будет бороться за первую пятерку, но стать шестой силой чемпионата — вполне.

Коллектив возглавил опытный тренер Александр Седнев, работавший в Казахстане. Команда арендовала немало перспективных футболистов у «Динамо», подписала экс-динамовца Чиди Осучукву, укрепилась парой легионеров, в том числе бразильцем Виллиамом .

Фанаты «Динамо» не любят «Рух», тем интереснее будет наблюдать за игрой этих соперников.

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