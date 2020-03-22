Закон о трудовой миграции в Германии: 9 обновлений, о которых стоит знать

Источник материала: Tut.by

«Вербовать кадры из других стран — тяжелая работа», — признался в беседе с журналистами Даниэль Терценбах, участник интеграционной комиссии при Федеральной службе занятости Германии. Если разобраться, то иностранцам трудоустройство в ФРГ тоже дается не особенно легко. С 1 марта этот процесс должен был упроститься со вступлением в силу Закона о трудовой миграции квалифицированных специалистов. Интернет-ресурс aussiedlerbote.de рассказывает о новых нюансах, которые помогут при поиске работы в Германии.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Почему приняли этот закон?

Одна из основных причин — острая нехватка квалифицированных кадров, причем в самых разных сферах. Например, только недавно Немецкий институт больниц (DKI) жаловался на дефицит медицинского персонала. Причем не только медсестер и сиделок: в некоторых клиниках недосчитываются даже врачей. Также в «списке желаний» на биржах труда — няни, воспитатели, педагоги начальных классов, повара, инженеры и металлурги. А летом тревогу била Федеральная ассоциация автоперевозок (BGL): во всей Германии насчитывалось от 45 до 60 тысяч вакансий шоферов. Дошло до того, что в профессию собрались даже привлекать женщин.

Эксперты объясняют: главный корень этого дефицита — в демографической ситуации. Мало того, что немецкое общество в принципе стареет, так сейчас трудящиеся еще и пользуются возможностью уйти на пенсию досрочно — в 63 года вместо 67 (в некоторых случаях они имеют такое право).

Всего, по данным Немецкой ассоциации торгово-промышленных палат (DIHK), в стране на ближайшие несколько лет «зависнет» более полутора миллионов пустых вакансий. Ответом на этот кадровый запрос и стал новый законопроект, направленный на привлечение иностранных работников со знанием немецкого языка. Он был принят 7 июня прошлого года и, по примерным оценкам правительства, должен ежегодно привлекать в Германию 25 тысяч квалифицированных специалистов из других стран, в том числе за пределами ЕС.

Прежде всего, речь идет об упрощенном получении виз и сокращении бумажной волокиты в целом. Важным моментом стало также право на дополнительное обучение (Ausbildung) для тех работников, которые уже находятся в Германии.

1. Рынок труда сделали более открытым

До сих пор соискатели из стран, не входящих в ЕС, имели неограниченный доступ к немецким вакансиям, только если они могли показать документ о наличии академической степени, например, университетский диплом.

Новый закон изменил определение квалифицированного специалиста, несколько дополнив его. Теперь в эту категорию входят «лица с академической степенью или завершенным курсом профессионального обучения длительностью не менее двух лет». Это значит, что получить рабочую визу или вид на жительство смогут иностранцы с любой профессией. Грубо говоря, шанс теперь дают не только адвокатам, но и электрикам.

2. Нужно подтвердить диплом

Представителей всех специальностей уравняли не просто так: всем им в любом случае придется доказывать качество своих навыков по немецким меркам. Это можно сделать, отправив заявку на подтверждение диплома или сертификата в Центральное ведомство признания иностранного образования, ZAB.

3. Контракт обязателен

Это стоит учесть при подаче заявления на визу: к пакету документов придется приложить также письмо работодателя о приглашении на работу. Стоит заметить, этот механизм отличается от получения голубой карты. Там требования более высокие. Во-первых, карта выдается только высококвалифицированным специалистам (как правило, таковыми считаются выпускники университетов). Во-вторых, одного факта наличия договора недостаточно, важна также сумма годового заработка. Обычно она начинается от 52 000 евро, но иногда, в зависимости от профессии, требования снижаются до 40 560 евро.

4. Отменили приоритет для немцев

Раньше работодатели заполняли вакансии в таком порядке: сначала соискатели из Германии, затем из стран ЕС и, наконец, из других стран. Новый закон отменил эти приоритеты (Vorrangprufung) для профессий, требующих квалификации. В то же время правительство оговаривает, что эту норму могут вернуть, если рынок труда вновь окажется переполненным.

Еще одна отмена связана со спектром смежных профессий, в которых может попробовать себя работник. Если соискатель имеет котирующийся в Германии диплом, он может трудиться на любой должности, которая так или иначе связана с его сферой деятельности.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

5. Дали время на поиски и разрешили пробный график

Соискателям, как с высшим образованием, так и с профподготовкой, дается полгода на поиск работы. Все это время действует вид на жительство. Чтобы получить такой запас времени, трудовой мигрант должен иметь:

признанную в Германии квалификацию;

возможность обеспечивать себя финансово (пособие на это время государство не предусмотрело);

знание немецкого языка (как правило, на уровне B1).

Также приезжим разрешена стажировка по сокращенному графику — до 10 часов в неделю. Учитывая то, что стандартная трудовая неделя состоит из 40 часов, получается, что соискатель выполняет что-то вроде тестового задания по 2 часа в день.

Стоит отметить, что для специалистов с высшим образованием эти правила существовали и раньше (с той разницей, что им не было нужно подтверждение уровня языка). А с 1 марта их действие распространяется и на обладателей рабочих профессий.

7. Упростили подтверждение квалификации

Этот момент очень важен для специалиста не из ЕС, особенно если у него за плечами есть только профподготовка. Плюсом в этом случае станет то, что работник может подавать заявление на визу, даже если его квалификация признана частично. В этом случае он сможет доучиться в Германии и получить необходимые навыки. Всё, что для этого нужно, — немецкий на уровне А2. Соискателю дадут 18-месячный вид на жительство, который впоследствии может быть продлен максимум на полгода.

8. Образование в Германии — шаг к ПМЖ

Отдельная статья в законе посвящена интеграции иностранных кадров. В частности, квалифицированные специалисты, получившие в Германии высшее образование или профессиональную подготовку, смогут получить разрешение на постоянное проживание после двух лет работы. А рабочие с признанной иностранной квалификацией будут иметь такое разрешение через четыре года (раньше было пять лет).

В фаворе будут вакансии, позволяющие иностранцам попутно изучать немецкий язык, а в некоторых случаях иногда даже историю и культуру Германии.

9. Расширят штат для оформления виз

Как показал опыт последних нескольких лет, визовые ведомства и в Германии, и за границей просто не справляются с потоком желающих оформить визу. Поэтому правительство распорядилось насчет кадрового подкрепления. Так, с 2021 года на работу планируют принять дополнительно минимум 200 сотрудников в визовый департамент при МИД и 109 сотрудников в немецкие консульства и визовые центры в разных государствах. Такие меры позволят существенно сократить время ожидания для желающих получить разрешение на работу.

Критики опасаются нового миграционного кризиса

В то же время новый закон имеет свои противоречия. Некоторые критики считают, что квалифицированным работникам придется в Германии слишком сложно, особенно учитывая то, что им, возможно, нужно будет посвятить время изучению немецкого языка в своей стране без гарантии работы. Другие обеспокоены ростом иммиграции в Германию, особенно в свете миграционного кризиса нескольких последних лет. Однако комитет по вопросам миграции при бундестаге указывает, что новый закон не направлен на облегчение жизни неквалифицированным иммигрантам.