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В Витебске такси сбило женщину: водитель мчал на красный
Источник материала: Tut.by
Авария произошла около 9 часов утра 22 марта рядом с домом № 21 на улице Урицкого в Витебске,
37-летний таксист на Ford Focus наехал на 46-летнюю женщину. Она переходила дорогу на зеленый сигнал светофора.
Женщину с травмами госпитализировали в областную клиническую больницу.
Проводится проверка.
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Авария произошла около 9 часов утра 22 марта рядом с домом № 21 на улице Урицкого в Витебске.
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