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«Неожиданно он угостил меня молоком». Немец вспоминает, как встретился в окопе с советским солдатом
Источник материала: СТВ
Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших родных – ветеранах той войны, которая закончилась 75 лет назад. Многих из них уж нет, а кто-то ещё перебирает дрожащими руками свои боевые награды и вспоминает.
Операцию по освобождению Белоруссии, знаменитый «Багратион», последние десятилетия рассматривают с одной стороны. Стороны геройского подвига советского солдата, который реализовал задумку пропагандистов. Подвиг тот неоспорим и становится только ярче, если изучить другой взгляд, взгляд советского врага.
Всё что было, Имбраген помнит без подсказок.
Герхард Имбраген, участник 2-й мировой войны (Германия):
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Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших...
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