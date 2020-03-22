ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

«Неожиданно он угостил меня молоком». Немец вспоминает, как встретился в окопе с советским солдатом

22.03.2020 18:52 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших родных – ветеранах той войны, которая закончилась 75 лет назад. Многих из них уж нет, а кто-то ещё перебирает дрожащими руками свои боевые награды и вспоминает.

О фронтовиках и героях тыла, о малоизвестных военных историях и фактах журналисты телекомпании СТВ сняли этот цикл.

«Неожиданно он угостил меня молоком». Немец вспоминает, как встретился в окопе с советским солдатом

Операцию по освобождению Белоруссии, знаменитый «Багратион», последние десятилетия рассматривают с одной стороны. Стороны геройского подвига советского солдата, который реализовал задумку пропагандистов. Подвиг тот неоспорим и становится только ярче, если изучить другой взгляд, взгляд советского врага.

Бобруйский котёл глазами немецкого солдата: «Повезло, что я вообще выжил»

Всё что было, Имбраген помнит без подсказок.

«Неожиданно он угостил меня молоком». Немец вспоминает, как встретился в окопе с советским солдатом

Герхард Имбраген, участник 2-й мировой войны (Германия):
Я запрыгнул в какую-то траншею. Там уже лежал русский солдат или партизан, я не знаю. Вокруг всё громыхало. У меня был пистолет, и у него был пистолет, но никто из нас не выстрелил. Неожиданно он угостил меня молоком, а потом мы выпрыгнули наружу и больше никогда не встречались.

«Неожиданно он угостил меня молоком». Немец вспоминает, как встретился в окопе с советским солдатом

Люди в материале: Герхард Имбраген

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших...
 
Новости дня
Новости разные
 
Белорусы могут возвращаться в страну через воздушные и наземные пункты пропуска России
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

21.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
22.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика