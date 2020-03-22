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«Какая бы ни была уставшая, косая, хромая, обед по расписанию». Узнали больше о белорусских самбистках, которые получили звание ЗМС
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Заслуженных мастеров спорта в Беларуси стало больше. Высшие спортивные звания были присуждены трем самбисткам и одной фристайлистке, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ. ЗМС вручается не просто за победы, нужно совершить поистине что-то грандиозное и неординарное.
Виталий Гурков, СТВ:
Кристина Момот, СТВ:
Утренняя тренировка подходит к концу, уже можно немного расслабиться, но это не про трехкратную чемпионку мира Светлану Тимошенко. Ей всегда мало, она на ковре уже почти 25 лет. Задаемся вопросом: может Тимошенко, кроме как бороться, ничего другого не умеет?
Светлана Тимошенко, заслуженный мастер спорта Беларуси (самбо):
Совсем недавно Светлане присвоили звание заслуженного мастера спорта. Это стало новой мотивацией для нее.
Светлана Тимошенко:
После тренировки всегда заминка, растяжка и всякие позитивные шуточки по поводу внешности. Девчата-самбистки даже в зал ходят с припудренным носиком и подведенными бровками. Некоторые успевают на маникюр, правда, длинных ногтей тут не отрастишь – пообламывают. А еще у спортсменок всегда хорошее настроение. А то, если хмуриться, морщины будут.
Татьяне Мацко на вид 16, а она уже три раза взяла мир, а еще больше покорила Европу. Она еще и милиционер, на ее амуниции написано ОМОН. Правда, пока девушка видит себя исключительно в спорте.
Татьяна Мацко, заслуженный мастер спорта Беларуси (самбо):
Вообще в национальной команде что ни девушка, то история и гордость. За резкими подсечками, подножками, удушающими иногда скрываются добрые и ласковые мамочки. Марина Жарская выступает в весе до 52 килограммов. Она фарфоровая куколка с железной хваткой. За 22-летнюю спортивную карьеру минчанка смогла четырежды покорить Европу и стать чемпионкой мира. А в промежутках Марина дважды успела сходить в декретный отпуск. В свои бальзаковские годы Жарская с легкостью садится на шпагат и мечтает о новых свершениях.
Марина Жарская, заслуженный мастер спорта Беларуси (самбо):
Графику Марины может позавидовать любая голливудская звезда. За один день спортсменка как минимум примеряет на себя четыре образа. Шеф-повар – один из них.
Какая бы ни была уставшая, косая, хромая, обед по расписанию. Его никто не отменял. У нас суп. Немножко мы зелень добавляем. Зелень, конечно, шикарная, когда лето у нас, тогда у нас совсем запах. Ну и сейчас, тем не менее, мы не исключаем.
Все только свежее и питательное должны получать дети. Между супом и блинчиками проверка домашнего задания, пару наставлений и, конечно же, обнимашки.
– Ты покушал?
Обед съеден, и сейчас со скоростью пули вся чета мчится на тренировку, где уже шпагат будут пытаться сделать дети, а мама Марина станет тренером – очередной образ.
Так в чем же секрет белорусского самбо, в частности, девушек, которые занялись этим непонятным для обывателя видом спорта? Ответ на поверхности: они просто влюбились на всю жизнь – не в мужчину, а в самбо.
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«Какая бы ни была уставшая, косая, хромая, обед по расписанию». Узнали больше о белорусских самбистках, которые получили звание ЗМС
Новости Беларуси. Заслуженных мастеров спорта в Беларуси стало больше. Высшие спортивные звания были присуждены трем самбисткам и одной фристайлистке, сообщили в...
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