Как бы звучали хиты «Руки вверх!» и Пугачевой, если бы они были записаны сегодня? Послушайте

Источник материала: Tut.by

В последнее время молодые музыканты все чаще перепевают хиты 2000-х, тем самым показывая, что они и сегодня могут звучать круто. AFISHA.TUT.BY собрала в одном месте шесть удачных каверов, которые могут потягаться с оригиналом. В этой подборке будут «Руки вверх!», «ВИА Гра» и другие некогда популярные коллективы в исполнении звезд новой школы. Предупредим сразу: после прослушивания все эти треки надолго засядут у вас в голове (проверено на себе).

Мэвл vs. ВИА Гра — «Попытка № 5»

Кавер. В начале 2020 года молодая белорусская звезда Мэвл очень удачно записал кавер на «Попытку № 5» — судя по чартам, это один из главных его треков, наравне с вирусными «Холодок» и «Патамушка». Куплеты поп-музыкант написал сам, а вот припев позаимствовал у популярной украинской группы. Получилась такая мальчишеская версия легендарного «О, как намаялась я с тобой, моя попытка номер пять». Кстати, на днях Мэвл дал первый сольник в столичном Re: Public, мы сходили .

Оригинал. А вот, собственное, нетленка группы «ВИА Гра». Если вы родились уже в 2000-х, то таким коллектив, скорее всего, не помните, хоть ролик и крутили на музыкальных каналах сотни раз за день. Продюсер группы и автор песни Константин Меладзе называл «Попытку» «игривой, незамысловатой и веселой, простой и похожей на считалочку». Это он еще версию Мэвла не слышал (скорее всего).

Если верить «Википедии», этот клип — дебютный визуал «ВИА Гры». Снимался он летом 2000 года на киевской киностудии имени Довженко. Получилась стильная для своего времени история двух длинноногих красоток в пестрых костюмах, которые устали от поисков своей любви.

PALINA vs. Алла Пугачева — «Позови меня с собой»

Кавер. В августе 2019 года инди-певица из Беларуси, которую вы можете знать как Полина Республика, сделала ну просто нежнейший кавер на хит Пугачевой. Предполагаем, что под него можно укладывать детей спать или грустно есть мороженое, обливаясь слезами. Если еще не слушали, то обязательно послушайте: все-таки и трек, и видео сделаны, как говорится, с душой.

Кстати, у Полины скоро должен был пройти концерт в столице , но из-за сами знаете чего его перенесли на конец мая.

Оригинал. Если вдруг забыли или никогда не слышали, как Алла Пугачева просит позвать ее с собой, можете сделать это прямо сейчас. Ведь это классика, это знать надо. Песню написала российская поэтесса Татьяна Снежина, она даже сама ее исполняла. Но хитовой композиция стала уже благодаря Пугачевой в 1997 году. И даже победила в конкурсе «Песня года-97».

В 2015 году журнал «Русский репортер» провел большое исследование самых популярных в российском обществе поэтических строк — как классических, так и современных. Что любопытно, текст песни «Позови меня с собой» занял 23 место в топе.

Гречка vs. «Отпетые мошенники» — «Люби меня, люби»

Кавер. Томный вокал, образ обиженного подростка и въедливое «Люби меня, люби» — все это визитная карточка молодой российской певицы Насти Ивановой, то есть Гречки (отбросим гастрономические ассоциации). В 2018 году Настю назвали «музыкальным открытием года» — во многом благодаря этому каверу, записанному, правда, в 2017-м. Его очень полюбили на российском радио, и Гречку даже пригласили спеть его на «Вечернем Урганте».

Хайп около этой композиции так напряг девушку, что одном из своих более поздних треков — «Гранжстайл, Ч. 2» — Гречка зареклась «больше никогда не петь „Люби меня, люби“». Но у подъездов и возле костров ее, уверены, до сих пор поют под акустическую гитару. Потому что красиво.

Оригинал. Если вы не считаете предыдущий трек красивым, пройдемся по хардкору. Вот так в оригинале звучала песню «Люби меня, люби», которую подростки жестко ассоциируют с Гречкой. На деле же в 1999 году ее исполнили российские поп-хулиганы «Отпетые мошенники». Возможно, вы не в курсе, что этот трек для ребят написал сооснователь рок-группы «Агата Кристи» Александр Козлов (хотя так и не скажешь).

Что такое пацанская романтика и как она звучит, проверяйте в ролике. Там еще много малиновых закатов и неправдоподобная, но трогательная история случайной любви.

Nechaev vs. «Руки вверх!» — «18 мне уже»

Кавер. Музыкальный блогер Кирилл Нечаев (Nechaev), который умеет петь голосами разных звезд, в конце 2019 года назад решил посягнуть на святое — а именно сделать лиричную версию на бэнгер начала нулевых — «18 мне уже».

У себя в YouTube Нечаев написал, что «Руки вверх!» встретили кавер теплыми словами и даже позволили выложить видео в Сеть. Оцените и вы.

Оригинал. Приготовьтесь посмотреть, как прошел главный девичник 2001 года, который затем — спойлер — перерос в пенную вечеринку со стриптизом, сливками и музыкантами из «Руки вверх!». Ролик очень заряженный и энергичный — тогда еще не предполагалось, что под кавер на Жукова в детских лагерях можно будет танцевать медляки. Что есть то есть. Но оригинальный клип вы все-таки посмотрите, если не боитесь жесточайшей ностальгии.

Big Baby Tape vs. «Руки вверх!» — «Он тебя целует»

Кавер. Популярный российский рэпер Big Baby Tape Минске были недовольны зрители, перепел хит «Руки вверх!»">перепел другой хит «Руки вверх!», хотя мы не уверены, что им и этот кавер пришелся по душе. В Сети трек появился в октябре 2019 года, сразу же после скандального выступления рэпера в Минске. На тот момент Егору Ракитину (он же Big Baby Tape) было всего 19 лет. То есть чуть больше, чем, собственно, треку «Руки вверх!», который вышел в 2002 году.

Музыкант немного переделал припев — «альбом» заменил на «айфон». Получилось по-современному: «А я мучаюсь от боли со своей любовью, фотографии в айфоне о тебе напомнят».

Оригинал. Мы когда-то собирали вирусные клипы 90-х и нулевых, которые бы сегодня ни за что не вышли бы в эфир. Так вот «Он тебя целует» — один из них. Это ролик, благодаря которому можно прочувствовать всю прогрессивность Сергея Жукова. Если вы думали, что он посвящен печальной любви парня и девушки, то заблуждаетесь: «Он тебя целует» — о пылких чувствах парня к парню в стиле бурлеск.

В роли одного из главных героев тут снялся травести-артист Анатолий Евдокимов. Когда ему только предложили необычную роль, шоумен не смог отказаться. «Я сказал yes, потому что это жестокий удар по стереотипам, которые сложились у людей: начиная от коллег и заканчивая поклонницами», — поделился он. А вы думали!

Пошлая Молли vs. Reflex — «Нон-стоп»

Кавер. Еще в 2017 году мемная украинская панк-группа закаверила танцевальный хит Reflex в своей собственной стилистике — теперь он звучит кислотно, сочно и очень модно. Если у вас есть младшая сестра, которой сейчас лет 15, то версию «Пошлой Молли» на хит «Нон-стоп» вы точно найдете в ее плей-листе. Только не ругайтесь, это нормально. И на минский концерт рокеров можете ее пустить, сейчас вся молодежь такое слушает.

Оригинал. Помните клип, где сборная России по футболу помогает сексапильным девицам пройти квест на выживание? Там еще смешные спецэффекты были. Так вот это и есть официальный ролик на «Нон-стоп» российской поп-группы Reflex. Посмотрите его — захочется вернуть ваш 2003-й. Именно тогда вышли и клип, и трек, причем в одноименном альбоме.

Если после этого текста вы поняли, что вы фанат каверов, вот где в Минске можно послушать кавер-бэнды. Они выступают в столице каждый день, кое-где — совсем бесплатно.

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