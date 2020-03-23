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Карпенко пояснил, почему в этом году не меняли пороговые баллы ЦТ

23.03.2020 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

В 2020 году принято решение не менять пороговые баллы централизованного тестирования, чтобы не создавать неудобств абитуриентам, сообщил министр образования Игорь Карпенко в программе «Контуры» на телеканале ОНТ, сообщает БЕЛТА.

Карпенко пояснил, почему в этом году не меняли пороговые баллы ЦТ

«Мы решили оставить в этом году пороговые значения на уровне 2019 года, потому что фактически уже идет вступительная кампания. Зачем нам сегодня создавать какие-то нововведения для абитуриентов, которые отслеживают ситуацию, прошли дистанционное пробное тестирование через компьютерную систему?», — отметил Игорь Карпенко. При этом он обратил внимание, что из-за эпидемиологической ситуации немного смещены сроки пробного ЦТ.

«Коль нет единого мнения, идет обсуждение на уровне экспертов и специалистов, мы решили оставить пороговые значения на уровне прошлого года», — сказал министр.

Вместе с тем Игорь Карпенко обратил внимание, что пороговые значения — это еще не проходной балл в высшие учебные заведения. Проходной балл складывается из ряда составляющих и зависит в том числе от количества мест, выделенных на ту или иную специальность, конкурса на одно место, среднего балла аттестата, внутренних испытаний, которые есть по некоторым специальностям.

Белта

 
 
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В 2020 году принято решение не менять пороговые баллы централизованного тестирования, чтобы не создавать неудобств абитуриентам, сообщил министр...
 
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