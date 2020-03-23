Петр и Татьяна Маслеченко из Березины делятся секретами семейного счастья

Источник материала: Газета Авангард

Глядя на то, как Петр и Татьяна Маслеченко из Березины, что в Морозовичском сельсовете, трепетно относятся друг к другу, невольно по-доброму начинаешь им завидовать. Ведь они не просто прожили полвека вместе и вырастили пятерых детей, но и смогли сохранить самые теплые чувства. Секретами семейного счастья они делятся с читателями районки.





Для каждого человека семья – самое главное богатство, тот животворный родник, из которого мы черпаем силы всю свою жизнь. Именно такую, крепкую и дружную семью создали Петр Алексеевич и Татьяна Михайловна, являющиеся примером для своих детей, внуков и правнуков.

– Для меня семья – это смысл жизни. Потому, наверное,что сам когда-то так и не познал настоящей родительской любви. Я дорожу своими родными, как самой большой ценностью, – делится Петр Алексеевич. – Мой отец, Алексей Семенович, родом из Светлогорского района. В Великую Отечественную войну в 14-летнем возрасте его вместе с другими подростками угнали на принудительные работы в Германию. Сразу после освобождения был призван в армию и нес службу на чужбине. К тому времени его отец, оставшись вдовцом, переехал на Будакошелевщину, в деревню Броды. К нему он и отправился после демобилизации, там встретил мою маму. К сожалению, их семейная жизнь была недолгой: мама умерла, когда мне было два с половиной года. Отец из-за проблем со здоровьем, на котором сказались голодные годы и тяжелая физическая работа в плену, был вынужден отдать меня в Дом ребенка. К счастью, там я пробыл недолго, спустя восемь месяцев меня забрали дедушка и бабушка, фактически заменившие мне родителей. С особой теплотой и уважением вспоминаю свою бабушку Феклу Самсоновну, ставшую на долгие годы мне самым родным и близким человеком. После смерти дедушки она практически в одиночку растила меня. Отец жил по соседству с новой семьей, где было четверо детей, с которыми я и сегодня поддерживаю хорошие отношения.

Глядя на Петра Алексеевича, не перестаю удивляться, как ему, невзирая на все трудности, выпавшие на детство и юность, удалось через всю жизнь пронести чувство юмора, неиссякаемый оптимизм и юношеский задор. По его признанию, он рано был вынужден повзрослеть и стать самостоятельным. Когда не стало дедушки, он учился в третьем классе, и все мужские обязанности легли на его детские плечи. К этому времени, помня дедовскую науку, мальчишка сам клепал косу, с которой на сенокосе управлялся не хуже взрослых мужчин. Каждое лето работал в совхозе, выполняя разные полевые работы, чтобы хоть как-то помочь бабушке и заработать себе на обновки к школе. Его упорство, умение трудиться не покладая рук навсегда остались верными помощниками в сельской жизни.

После окончания Дуравичской школы наш герой освоил профессию тракториста-машиниста, посвятив себя работе на земле. За плечами у ветерана труда 43 года работы в сельскохозяйственной отрасли. Где бы ни работал, он всегда был на хорошем счету, ведь трудился добросовестно, отдавая себя без остатка любимому делу.

Но вернемся к Татьяне Михайловне. Как и подобает настоящей хранительнице семейного очага и мудрой женщине, она не встревает в беседу и с интересом слушает воспоминания супруга, словно возвращаясь в годы своей молодости и их первого знакомства.

– Я местная, из Березины. Родилась в многодетной семье, где было 10 детей, четверо из них умерли еще в детстве, – рассказывает женщина. – Отец работал в лесном хозяйстве, мама была домохозяйкой. Так как мы с братом были самыми старшими, то помогали ей справляться со всеми домашними обязанностями. С раннего детства нас приучали к труду, ведь, живя в деревне, нужно было уметь всё: и в огороде управиться, и в доме порядок навести, и за скотиной присмотреть. Как мне кажется, людей старшего поколения от молодежи отличает особое отношение к труду: мы знаем цену каждому заработанному куску хлеба. Может, именно поэтому и дорожим всем, что с таким трудом нам доставалось. Чтобы хоть как-то материально помочь родителям, которые в то время строили дом, после восьмилетки устроилась на работу официанткой в ресторан в райцентре, где проработала около трех лет. Раньше у молодежи не было таких развлечений, как сейчас. И если появлялось свободное время, то старались провести его с друзьями, на танцах, где собиралась молодежь из ближних деревень. На одном из таких вечеров в деревне Залуневье я и встретила своего будущего супруга. Помню, как мы кружились в танце под звуки гармони, словно и не было этих пятидесяти лет, пролетевших как одно мгновение.

– Как только взял за руку Татьяну, понял, что это мое, родное. Раньше даже и подумать не мог, что в один миг может вспыхнуть такое сильное чувство, которое не угасло до сих пор, – отмечает Петр Алексеевич. – Я и сегодня, глядя на супругу, вижу все ту же молодую девушку, покорившую меня своей улыбкой, открытостью и душевностью. Я не перестаю благодарить судьбу за этот прекрасный подарок. Уже через три месяца после знакомства, а это было 18 марта 1970 года, мы официально в сельсовете оформили наши отношения, а 1 мая гуляли свадьбу. В этом же году на свет появился наш первенец Николай, потом дочь Людмила, сын Андрей, дочь Анна и младшенький Александр, подарившие нам 9 внуков и 5 правнуков.

В 1981 году семья переехала из Брод в Березину, на малую родину супруги, где купили свой дом. Здесь и потекли их счастливые годы жизни. Петр Алексеевич всю жизнь работал механизатором, а последние годы слесарем-ремонтником оборудования, а Татьяна Михайловна трудилась дояркой. Детей учили, как когда-то и их самих, не бояться любой работы. Они и с домашним хозяйством умело управлялись, которое всегда было большим, и на ферме матери помогали. Одним словом, жили большой и дружной семьей. Дети давно выросли, у каждого своя семья, но родительский дом не забывают. Благо, живут все в одном районе. В доме юбиляров, как и прежде, звучит детский смех, которым радуют их внуки и правнуки.

Находясь на заслуженном отдыхе, супруги не сидят без дела. И хотя здоровье уже не то, они, как и прежде, с удовольствием работают на приусадебном участке, не унывают и радуются каждому новому дню. Петр Алексеевич на мини-тракторе обрабатывает землю и занимается пчеловодством, а Татьяна Михайловна поддерживает в родовом гнезде порядок и уют, занимается рукоделием.

– Всю жизнь мы старались делать друг друга счастливыми, дать правильное воспитание своим детям и внукам, помочь им найти себя и свое место в жизни, – делятся золотые юбиляры. – В памяти бережно храним все счастливые моменты, которых у нас было немало, и стараемся не вспоминать о трудностях. Секрет нашего супружеского долголетия в том, что за 50 лет семейной жизни мы не забыли начало нашего совместного пути, дарили друг другу добро и уважение, доверяли и поддерживали, хранили верность. Для нас семья всегда стояла на первом месте.

Супружеская чета Петра и Татьяны Масленченко перевернула золотую страницу своей жизни. Но даже спустя 50 лет они все так же трепетно обнимают друг друга и с улыбкой смотрят на свою половинку. А не в этом ли семейное счастье?

Ольга МАРЦЕЛЕВА

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