Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне упала до $25,01

Источник материала: Виртуальный Брест

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года во время торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 7,9% - до $25,01 за баррель, сообщает ТАСС со ссылкой на данные торгов на бирже.





Стоимость апрельского фьючерса нефти WTI теряет 7,5% и находится на отметке в $21,06 за баррель.