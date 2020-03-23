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Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне упала до $25,01

23.03.2020 08:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года во время торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 7,9% - до $25,01 за баррель, сообщает ТАСС со ссылкой на данные торгов на бирже.

Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне упала до ,01

Стоимость апрельского фьючерса нефти WTI теряет 7,5% и находится на отметке в $21,06 за баррель.

 
 
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  Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года во время торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 7,9% - до $25,01 за баррель, сообщает ТАСС со ссылкой на...
 
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