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Олимпиаду-2020 в Токио могут перенести

23.03.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Олимпиаду-2020 в Токио могут перенести

Отсрочка проведения летних Олимпийских игр в Токио не исключена. Такой вариант возможен, если нельзя будет провести соревнования в обычном формате. Об этом, как сообщает ТАСС, выступая в парламенте, заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

«Позиция Международного олимпийского комитета соответствует курсу на проведение Олимпиады в полном формате. Если это будет невозможно осуществить, то нужно будет принять решение об отсрочке, исходя из того, что мы в первую очередь должны думать о спортсменах, — сказал Синдзо Абэ. Он также подчеркнул, что решение по поводу проведения Олимпиады принимает МОК, и на данном этапе вопрос об отмене Игр не стоит на повестке.

По плану Олимпиада должна пройти с 24 июля по 9 августа.

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Отсрочка проведения летних Олимпийских игр в Токио не исключена. Такой вариант возможен, если нельзя будет провести соревнования в обычном формате. Об этом, как...
 
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