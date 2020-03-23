Близнецы смогут реализовать творческий потенциал, а Весам нужно заняться образованием

Источник материала: Навiны Камянеччыны

Смотрите гороскоп для всех знаков Зодиака на неделю, чтобы точно знать, чего ожидать.

ОВЕН (21.03 — 20.04)

Первая половина недели – время новых идей, реализация которых способна многое изменить в вашей жизни. Со стороны может казаться, что у вас нет определенного плана, но вы всегда знаете, что и зачем делаете. К непрошенным советам и критическим замечаниям старайтесь относиться спокойно, не позволяйте окружающим сбить вас с толку.

Возможны какие-то неожиданные происшествия. Они вряд ли серьезно повлияют на ваши планы, но заставят обратить внимание на то, чего прежде не замечали. Не исключены знакомства, благодаря которым вы вскоре сможете значительно продвинуться вперед в деле, которым в последнее время занимались.

Вторая половина недели подходит для того, чтобы исправлять старые ошибки, причем не только свои. Вам предстоит сделать много полезного для окружающих, поддержать тех, кто столкнулся с трудностями и не может справиться с ними самостоятельно.

ТЕЛЕЦ (21.04 — 20.05)

На работе появляется масса новых задач, каждая из которых требует внимания, и для того, чтобы решить их, приходится приложить усилия. Вряд ли вы сразу получите помощь, даже если она потребуется. Лишь после того, как большая часть проблем будет решена, найдутся люди, готовые поддержать вас. До среды разногласия будут возникать гораздо чаще, чем обычно, порой заставляя вас нервничать. Позже наступит период, подходящий для обсуждения самых разных вопросов. Достичь компромисса станет гораздо проще.

Если начало недели будет посвящено работе и полезным делам, то во второй на первый план выйдут личные отношения. Вы будете много размышлять о том, как складывается общение с окружающими, почему не всегда удается найти общий язык с теми, кто вам дорог. Многие Тельцы придут к неожиданным и очень важным выводам.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05 — 21.06)

Не волнуйтесь. Эта неделя вряд ли будет настолько безоблачной, насколько вам хотелось бы. Возможны какие-то неприятные происшествия, неудачные совпадения. Все это мешает сосредоточиться на делах, которые требуют внимания. Но Близнецы, которым удастся совладать с эмоциями, обязательно добьются своих целей. У таких представителей знака также будет возможность помочь близким людям, поддержать тех, кто оказался в сложном положении, отблагодарить тех, кто оказал им услуги.

В течение всей недели высоким будет творческий потенциал. Появляется много необычных идей. Некоторые кажутся совершенно нереалистичными, но, скорее всего, через некоторое время вы к ним вернетесь. Тогда-то и выяснится, что задуманное вполне можно осуществить.

Вероятны необычные знакомства. Сейчас вы искренне интересуетесь окружающими и настроены особенно доброжелательно. Люди чувствуют это и тянутся к вам.

РАК (22.06 — 22.07)

Первая половина недели – время, когда находить общий язык с окружающими будет труднее, чем обычно. Возможны недоразумения, размолвки из-за пустяков. Те, кто прежде понимал вас с полуслова, сейчас слишком заняты собственными делами, многие ваши высказывания и поступки кажутся им странными. Но вы стараетесь не допустить серьезных конфликтов, и это удается. Более того, неожиданно представится возможность помириться с людьми, с которыми вы были в ссоре. Конечно, вы ее не упустите.

Вторая половина недели будет яркой, интересной и запоминающейся. Вы чувствуете прилив сил, становитесь более бодрыми и энергичными, с энтузиазмом беретесь за новые дела. Можно добиться успеха там, где прежде многие потерпели неудачу. О ваших победах быстро узнают многие, и вскоре вы получите интересные предложения.

ЛЕВ (23.07 — 23.08)

Вы не теряете головы, что бы ни происходило. Окружающим это очень нравится, и немудрено: приятно же, что рядом есть человек, на здравомыслие которого можно положиться. К тому же вы стараетесь не отказывать тем, кто обращается за помощью, охотно участвуете в каких-то совместных проектах. Появляются новые знакомые, с которыми вы будете долго и с удовольствием общаться.

Будет возможность заключить выгодные сделки. Доверяйте своей деловой интуиции: следуя ее подсказкам, вы сможете заметно упрочить свои финансовые позиции. Некоторые Львы сделают удачные покупки.

Неделя благоприятна с точки зрения личных отношений. Вы постараетесь окружить близких людей заботой, и они будут за это очень благодарны.

ДЕВА (24.08 — 23.09)

Начинайте неделю бодро и энергично. Ее первые дни – как раз то время, когда нужно быстро двигаться вперед, принимать важные решения, завершать старые дела и браться за новые. Многих представителей знака посещает вдохновение, у них появляются блестящие идеи, реализация которых вскоре станет возможной. Постарайтесь успеть до среды как можно дольше: потом влияние позитивных тенденций несколько снизится, действовать станет сложнее.

Обсуждение любых вопросов, касающихся работы, бизнеса и финансов, требует колоссального терпения. Вас далеко не всегда сразу понимают правильно. Некоторым Девам даже приписывают слова, которых они не говорили. Все эти трудности преодолимы, и достичь нужных результатов они не помешают. Однако обидно будет потратить на дела время, которое вы предпочли бы посвятить общению с близкими.

ВЕСЫ (24.09 — 23.10)

Большая часть недели складывается благоприятно. Вы проводите время очень плодотворно: быстро справляетесь с самыми разными делами, решаете вопросы, которые в последнее время беспокоили и вас, и ваших близких. Могут меняться планы на будущее, поскольку откроются новые перспективы и вы не захотите упустить возможность добиться большого успеха.

Возможны денежные поступления. Они оказываются очень кстати: можно сделать какие-то удачные покупки, сделать то, что вы давно хотели. Не исключено, что появится возможность научиться чему-то полезному, повысить квалификацию.

Лишь в конце недели могут возникнуть какие-то трудности. Скорее всего, они не будут так серьезны, как покажется на первый взгляд. К тому же наверняка найдутся люди, которые захотят помочь вам справиться с проблемами.

СКОРПИОН (24.10 — 22.11)

Вы слишком впечатлительны, иногда остро реагируете на незначительные происшествия или принимаете близко к сердцу то, на что в другое время не обратили бы внимания. Чаще обычного требуются поддержка и одобрение; не всегда понятно, к кому можно обратиться за ними. Очень кстати напомнят о себе давние друзья и другие люди, с которыми вы когда-то были близки. Сейчас самое время восстановить отношения.

Полезно будет сосредоточиться на работе. Неделя подходит для того, чтобы браться за новые дела или приступать к осуществлению каких-то давних планов. Возможен прогресс в деле, которое казалось почти безнадежным. Тут все дело в вашем умении извлекать пользу из любого стечения обстоятельств. Ближе к концу недели будет возможность порадовать близких.

СТРЕЛЕЦ (23.11 — 21.12)

Трудности порой могут возникать, но вы не теряете уверенности в успехе и отлично с ними справляетесь. Энтузиазм, с которым вы штурмуете преграды, возникающие на пути, очень нравится окружающим. Многие понимают – лучше сотрудничать с вами, чем конкурировать; даже недавние соперники могут предложить поддержку. Вы быстро учитесь всему, что может пригодиться, на лету подхватываете хорошие идеи. Вероятны успехи в творчестве; вряд ли вы сможете пожаловаться на недостаток вдохновения. Не всегда удается достичь взаимопонимания с близкими, но серьезных претензий и обид не будет. Возможно лишь временное охлаждение отношений, которому вы быстро положите конец. Вторая половина недели подходит для важных разговоров, обсуждения вопросов, которые интересуют всех.

КОЗЕРОГ (22.12 — 20.01)

Интересная неделя, полная дел, способных увлечь вас по-настоящему. Вероятны знакомства с необычными людьми, у которых вы сможете научиться чему-то полезному. Многое идет не так, как можно было ожидать, но вам это даже нравится: стоит изменить планы, чтобы добиться блестящих результатов, получить даже больше, чем вы рассчитывали. Возможны предложения о долгосрочном сотрудничестве, совместной работе. Вы способны на многое, окружающие быстро понимают это, вот и стараются привлечь вас на свою сторону.

Это благоприятная неделя для решения каких-то практических вопросов. Вы не витаете в облаках, реалистично смотрите на вещи, понимаете, когда стоит приложить усилия, а когда лучше ничего не предпринимать. Будет возможность уладить давние семейные разногласия, помириться с теми, с кем вы были в ссоре.

ВОДОЛЕЙ (21.01 — 20.02)

Неделя будет удачной, если вы не побоитесь решительных действий. Пришло время что-то менять в жизни, и именно сейчас это можно сделать быстро и с минимальными трудностями. Важно не растеряться и не упустить нужный момент, поэтому внимательно прислушивайтесь к подсказкам интуиции.

Вам предстоит решить какие-то важные задачи, устранить со своего пути преграды, долго мешавшие двигаться вперед. Со стороны может казаться, что вы действуете слишком жестко, а порой и безжалостно, но, честно говоря, упрекнуть вас не в чем: ваши решения всегда уместны и оправданны, а пострадать от них может лишь тот, кто хотел вам навредить.

Последние дни недели могут раздражать слишком медленным течением событий. Многим Водолеям хочется поторопить окружающих, подтолкнуть вперед тех, кто замешкался. Держите себя в руках! Умение спокойно ждать поможет избежать ошибок.

РЫБЫ (21.02 — 20.03)

Благоприятная неделя во всех отношениях. Она дает шанс справиться со многими делами, к которым прежде даже подступиться не удавалось. Вы не боитесь идти на риск, если он оправдан, всегда знаете, когда стоит поспешить, а когда выгоднее будет выжидать. Возможны необычные открытия, совпадения, благодаря которым вы на многие вещи станете смотреть по-иному. Некоторые Рыбы именно на этой неделе примут решения, которые помогут им начать менять свою жизнь к лучшему.

Работы может быть больше, чем обычно, но вряд ли вы будете на это жаловаться. Дела, которыми приходится заниматься, интересны и дают вам возможность проявить себя. Успехи не остаются незамеченными. К концу недели окружающим станет ясно, что вы на многое способны. В желающих подружиться не будет недостатка.

Гороскоп от horo.mail.ru .