Как адаптировать бизнес к глобальным экономическим изменениям? Смотрите 31 марта

Источник материала: 21.by

Бизнес находится в полной неопределённости: соседние страны на карантине, нестабильность на сырьевых, биржевых и валютных рынках, компании переходят на удалённую работу. Как реагировать на новую реальность и защитить свой бизнес? Важно не ждать, а действовать!

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31 марта команда 1С-Битрикс организует ПЕРВУЮ БЕСПЛАТНУЮ АНТИКРИЗИСНУЮ онлайн-конференцию #ПланБ_2020, на которой выступят эксперты известных белорусских брендов: Альфа-Банк (Беларусь), probusiness.io, А1, Юридическая компания REVERA, Бизнес-школа «Здесь и Сейчас» и топовые партнёры 1С-Битрикс.

Вместе мы разработаем «План Б», который поможет сохранить бизнес и адаптироваться к новой реальности.

• ЭКСПЕРТНАЯ АНАЛИТИКА И ПРОГНОЗЫ:

Как стратегически реагировать на вызовы 2020, Александр Паньков (Здесь и Сейчас)

• УДАЛЁННЫЙ ФОРМАТ РАБОТЫ:

Удаленная работа сотрудников. Плюсы и минусы для бизнеса, Полина Ганкович (1С-Битрикс)

Риски нанимателя в условиях «экстренного» перехода на дистанционную работу, изменения в Трудовом Кодексе, Елена Мурашко и Дарья Ермак (Юридическая фирма REVERA)



• АНТИКРИЗИСНАЯ ПРОГРАММА:

Дискуссия о влиянии рыночных изменений на малый бизнес Беларуси, Ольга Солоненко (Альфа-Банк (Беларусь), Полина Ганкович (1С-Битрикс), Виталий Волянюк (PROBUSINESS.IO)

• КАК ПЕРЕВЕСТИ БИЗНЕС В ОНЛАЙН:

Чего не хватает вашему бизнесу для перехода в онлайн. Ответы и кейсы, Алексей Шоркин (Новый Сайт)

Как эффективно обрабатывать онлайн-заказы из дома, Андрей Шестопалов (BIXIOM)

Подробнее с программой можно ознакомиться здесь

Зарегистрироваться можно здесь

#ПланБ_2020 - это онлайн-конференция для каждой компании в Беларуси. Вы занимаетесь производством или продажами, проектными работами или оказываете услуги, ваша команда – 3 человека или 3 000? Чем бы вы не занимались - это конференция для вас!

Регистрируйтесь и вы получите бонусы от каждого эксперта. Делитесь ссылкой с партнёрами, коллегами, друзьями и присоединяйтесь к трансляции. Возьмём контроль над ситуацией в свои руки и подготовимся к изменениям вместе!

Команда 1С-Битрикс.