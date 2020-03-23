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ФОТОФАКТ: последствия землетрясения в Хорватии

23.03.2020 — Разное | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

Землетрясение в Хорватии признано самым мощным за последние 140 лет, сообщает ТАСС.

Серия из двух крупных землетрясений магнитудой 5,3 и 5,1 с эпицентром в 6-7 км от Загреба с залеганием очага на глубине около 10 км произошла ранним утром 22 марта. В результате стихии пострадали в основном жители центральной части Загреба. Через некоторое время после первых толчков поступило сообщение о погибшей 15-летней девочке, которая была найдена под завалами без признаков жизни. В клинической детской больнице Загреба пострадавшую реанимировали, однако из-за полученных травм она до сих пор находится в критическом состоянии. Кроме того, в легкой форме пострадали еще 14 человек.

В результате разгула стихии в Загребе повреждены более 60 строений и 30 автомобилей, в городе наблюдаются проблемы с электроэнергией и сбои в работе интернета. Около 200 военнослужащих армии Хорватии продолжают расчищать улицы от образовавшихся завалов. Повреждены здания и памятники, представляющие историческую ценность. Как сообщают хорватские власти, ощутимой утратой является частичное разрушение главного кафедрального католического Загребского собора, шпиль правой башни которого рухнул после сильных толчков.

ФОТОФАКТ: последствия землетрясения в Хорватии

ФОТОФАКТ: последствия землетрясения в Хорватии

ФОТОФАКТ: последствия землетрясения в Хорватии

ФОТОФАКТ: последствия землетрясения в Хорватии

ФОТОФАКТ: последствия землетрясения в Хорватии

ФОТОФАКТ: последствия землетрясения в Хорватии

ФОТОФАКТ: последствия землетрясения в Хорватии

ФОТОФАКТ: последствия землетрясения в Хорватии

ФОТОФАКТ: последствия землетрясения в Хорватии

ФОТОФАКТ: последствия землетрясения в Хорватии

ФОТОФАКТ: последствия землетрясения в Хорватии

ФОТОФАКТ: последствия землетрясения в Хорватии

 
 
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Землетрясение в Хорватии признано самым мощным за последние 140 лет, сообщает ТАСС. Серия из двух крупных землетрясений магнитудой 5,3 и 5,1 с...
 
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