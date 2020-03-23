Лукашенко предлагают реформировать систему судэкспертизы, он обсудил вопрос с председателем ГКСЭ

Источник материала: Вороновская газета





Президент Беларуси Александр Лукашенко принял сегодня с докладом председателя Государственного комитета судебных экспертиз Андрея Шведа, передает корреспондент БЕЛТА.

«Готов выслушать ваш доклад по совершенствованию системы судебно-медицинской экспертизы. Меня интересует тот уровень, на который мы вышли, особенно по сравнению с Россией и другими государствами. Как взаимодействие в этом плане с международными экспертными группами, криминалистами?» — спросил Александр Лукашенко.

Президент напомнил, что Государственный комитет судебных экспертиз создавался фактически с нуля. До его образования в стране не была налажена системная работа по многим видам исследований, не хватало и необходимых приборов. «Мы поставили перед собой задачу выйти на более высокий уровень в экспертной деятельности по всем направлениям, по всем видам преступлений. Удалось ли нам эту систему создать, способна ли она независимо, как сейчас, существовать? Потому что предложений много: опять ее подчинить, переподчинить. Я не склонен к этому, но должен быть прогресс. Если есть эффективность, тогда не надо ломать», — подчеркнул глава государства.

Андрей Швед отметил, что с момента образования ГКСЭ прошло семь лет. По его словам, белорусская система судебных экспертиз уникальная и независимая, самая лучшая на постсоветском пространстве. «Каждый год мы развиваемся, что-то совершенствуем», — добавил он.

Председатель ГКСЭ после встречи с Президентом заявил журналистам, что решение об образовании комитета полностью себя оправдало. «У нас создана уникальная, высокоэффективная система судебно-экспертного обеспечения правосудия, не имеющая аналогов. Ее эффективность сегодня подтверждается не только результатами работы, не только тем, что коллеги из правоохранительных органов все больше обращаются к нам за помощью, но и мнением многих иностранных специалистов, которые все чаще приезжают к нам, в то числе поучиться. Только в прошлом году у нас прошли обучение более 20 групп иностранных специалистов, чего раньше не было. В десятки раз выросло количество посещений иностранных делегаций, которые приезжают познакомиться с нашим опытом по многим направлениям», — рассказал Андрей Швед.

Отвечая на вопрос БЕЛТА, есть ли необходимость сейчас переподчинять кому-то экспертные подразделения ГКСЭ, руководитель ведомства подчеркнул, что нынешняя система зарекомендовала свою эффективность. «Она не стоит на месте, постоянно развивается. Сегодня нам по-хорошему завидуют коллеги из многих государств», — обратил внимание он.

Государственный комитет судебных экспертиз в 2019 году провел почти 284 тыс. исследований. Преобладающие экспертизы — медицинские (более 59%), криминалистические (18,5%) и психиатрические (10,3%). Больше всего ГКСЭ проведено исследований для подразделений Следственного комитета и органов внутренних дел — 62,8% и 30,5% от всех экспертиз соответственно.

В 2018-2019 годах Государственный комитет судебных экспертиз стал проводить новые виды исследований: лингвистические (по материалам, связанным с оскорблением, проявлением экстремизма, и иным случаям, где требуется толкование текста), культурологические (позволяющие отнести материалы к числу порнографических, решить вопрос о возрасте лица на изображении), геммологические (на предмет отнесения камней к группе драгоценных и определения их характеристик), продуктов выстрела (позволяющие ответить на вопросы о его обстоятельствах).

Ведомством фактически создана трехуровневая система проведения технических экспертиз. Это позволило организовать в областях и Минске работу по фоноскопическим, экономическим, строительно-техническим, товароведческим экспертизам и исследованиям радиоэлектронных устройств, решить вопрос с проведением некоторых экспертиз в наиболее крупных районных отделах.

Ранее такие исследования проводили, как правило, на уровне центральных аппаратов ведомств, на базе которых образован Государственный комитет, и численность самих экспертов была крайне мала. Из-за этого, например, строительно-технические и экономические экспертизы проводились до полутора лет, компьютерно-технические — от полугода до года, товароведческие — до пяти месяцев.

Одним из важнейших направлений работы экспертов является проведение исследований наркотиков. В 2019 году проведено более 9,6 тыс. таких экспертиз, более 30% из них — в течение 30-40 минут. С момента образования ГКСЭ по его инициативе установлен государственный контроль над оборотом 225 новых особо опасных психотропных веществ. В результате, начиная со второй половины 2014 года, в стране не зафиксировано фактов незаконного оборота неподконтрольных веществ.

ГКСЭ завершает монтаж новых лабораторий ДНК, чтобы усилить раскрытие преступлений прошлых лет

Государственный комитет судебных экспертиз завершает монтаж новых лабораторий ДНК, чтобы усилить раскрытие преступлений прошлых лет. Об этом рассказал сегодня журналистам председатель ГКСЭ Андрей Швед.

«Завершается монтаж новейших лабораторий ДНК, связанный с необходимостью производства экспертиз, особенно по делам прошлых лет. В последние годы раскрываемость этих преступлений значительно выросла, и в этом большой вклад наших специалистов: мы внедряем новые технологии, что позволяет раскрывать преступления все в большем объеме. Только в 2019 году правоохранительным органам удалось раскрыть около полутора тысяч преступлений с помощью наших специалистов», — рассказал Андрей Швед.

В 2018-2019 годах Государственный комитет судебных экспертиз стал проводить новые виды исследований: лингвистические, порнографические, геммологические, продуктов выстрела.

Исследование следов выстрела председатель ГКСЭ назвал уникальной экспертизой, которая позволяет в большинстве случаев однозначно ответить, имел ли место суицид или это была инсценировка. Именно эта экспертиза многое, по его словам, прояснила в резонансном деле о самоубийстве сотрудника могилевского ГАИ в мае 2019 года.

Лингвистические исследования проводят, как правило, по делам об оскорблении и экстремизме, число которых увеличивается. «Они востребованы не только правоохранительными органами, но и нашими гражданами, которые много времени проводят в интернете: идет большой обмен информацией, соответственно, есть обстоятельства, которые вынуждают людей обращаться в правоохранительные органы с тем, что их оскорбили», — пояснил Андрей Швед.

В числе новых экспертиз — порнографические. Они часто связаны с делами о насильственных преступлениях в отношении малолетних и несовершеннолетних и проводятся в комплексе с другими исследованиями.

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