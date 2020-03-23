«Колхозный язык»: педагог записала видео и призвала исключить беларуский из школьной программы

Источник материала: KYKY

Педагог Инна Кордабнева, работающая инструктором-методистом в Климовичской ДЮСШ, записала ролик на свой ютьюб-канал, заметил «Белсат». В своем видеоблоге женщина выступила за то, чтобы беларуский язык исключили из обязательной школьной программы.

В течение неполных 19 минут Кордабнева объясняет, что беларуский в стране практически не используется – и иронизирует над тем, что в Минске, по непонятным для учительницы причинам, станции объявляют на беларуском языке. При этом автор видео то говорит, что беларуский ничем не отличается от русского языка, только «в нем все наоборот», то заявляет, что дети не понимают значения беларуских слов, так как «их реально, как в английском языке, надо учить».

Ролик пестрит прямыми оскорблениями: в частности, Кордабнева называет акцент беларускоговорящих людей «обезьяним и колхозным», беларуские слова – «дебильными», а беларускую речь – «корявой». Женщина также обращается к Министерству образования с вопросом: зачем делать детей тупее, ведь из-за занятий по беларускому они не могут выучить русский?

На момент публикации материала видео учительницы просмотрели свыше 11 тысяч раз. Оно собрало 161 лайк и почти пять тысяч дизлайков. В комментариях пользователи, включая иностранцев, критикуют позицию Кордабневой и защищают беларуский язык, а некоторые напоминают об уголовной ответственности за разжигание вражды по признаку языковой принадлежности.

Фото обложки: Evelyn Bencicova.