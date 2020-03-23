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ГАЗ восстановит экспериментальные прототипы, которые нашли в заброшенном ангаре
Источник материала: Tut.by
ГАЗ восстановит экспериментальные модели, которые ранее нашли в заброшенном ангаре. На предприятии сообщили, что эти автомобили пополнят коллекцию музея компании.
Напомним, накануне в Сети
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— В этом году мы планируем начать реконструкцию музея истории ГАЗ, в ходе которой будет почти в два раза увеличена экспозиция, что даст возможность разместить как новые модели ГАЗ, так и образцы мелкосерийных автомобилей, и ряд интересных прототипов, не пошедших в серийное производство. Все образцы, находящиеся в музее, хранятся в идеальном состоянии. Те машины, которые добавят в экспозицию, будут тщательно отреставрированы специалистами ГАЗа, — рассказали изданию в пресс-службе «Группы ГАЗ».
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Эти автомобили пополнят коллекцию музея компании.
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