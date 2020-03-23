ГАЗ восстановит экспериментальные прототипы, которые нашли в заброшенном ангаре

Источник материала: Tut.by

ГАЗ восстановит экспериментальные модели, которые ранее нашли в заброшенном ангаре. На предприятии сообщили, что эти автомобили пополнят коллекцию музея компании.



Фото: дзен-канал «Джипер»

Напомним, накануне в Сети появились фотографии заброшенных в ангаре прототипов ГАЗа. На снимках можно рассмотреть уникальные автомобили: ГАЗ-3106 II, ГАЗ-2308 «Атаман», заднеприводный седан ГАЗ-3115 с бензиновым мотором ЗМЗ-405, полноприводный «Комбат», концептуальный «каблук» ГАЗ-2332 CityVan и даже внедорожник «Тигр-2». Все эти автомобили покрыты толстым слоем пыли и стоят на спущенных колесах.

« Российская газета » решила выяснить у компании судьбу забытых моделей. На предприятии заверили: автомобили восстановят и переместят в музей.

— В этом году мы планируем начать реконструкцию музея истории ГАЗ, в ходе которой будет почти в два раза увеличена экспозиция, что даст возможность разместить как новые модели ГАЗ, так и образцы мелкосерийных автомобилей, и ряд интересных прототипов, не пошедших в серийное производство. Все образцы, находящиеся в музее, хранятся в идеальном состоянии. Те машины, которые добавят в экспозицию, будут тщательно отреставрированы специалистами ГАЗа, — рассказали изданию в пресс-службе «Группы ГАЗ».