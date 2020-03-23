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ZIKO новый партнер карточки рассрочки Черепаха банка ВТБ (Беларусь)
Источник материала: Myfin
Приобрести товары в рассрочку по карточке «Черепаха» банка ВТБ (Беларусь) теперь можно в крупнейшей в стране сети магазинов ювелирных изделий, часов и аксессуаров – ZIKO. Срок рассрочки составит 10 месяцев.
При совершении покупок в магазинах – партнерах банка с использованием карточки «Черепаха» оплата производиться на условиях рассрочки платежей, а процентная ставка составляет всего 0,0001% годовых.
Оформить карточку рассрочки можно во всех офисах и удаленных рабочих местах банка, предоставив только паспорт. Плата за оформление не взимается.
*партнерский материал, ЗАО Банк ВТБ (Беларусь), УНП 101165625
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ZIKO – новый партнер карточки рассрочки «Черепаха» банка ВТБ (Беларусь)Приобрести товары в рассрочку по карточке «Черепаха» банка ВТБ (Беларусь) теперь можно в...
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