Источник материала: Myfin

​ZIKO – новый партнер карточки рассрочки «Черепаха» банка ВТБ (Беларусь)

Приобрести товары в рассрочку по карточке «Черепаха» банка ВТБ (Беларусь) теперь можно в крупнейшей в стране сети магазинов ювелирных изделий, часов и аксессуаров – ZIKO. Срок рассрочки составит 10 месяцев.



При совершении покупок в магазинах – партнерах банка с использованием карточки «Черепаха» оплата производиться на условиях рассрочки платежей, а процентная ставка составляет всего 0,0001% годовых.

Оформить карточку рассрочки можно во всех офисах и удаленных рабочих местах банка, предоставив только паспорт. Плата за оформление не взимается.