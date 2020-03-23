ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

ZIKO новый партнер карточки рассрочки Черепаха банка ВТБ (Беларусь)

23.03.2020 11:32 — Разное | Myfin  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Myfin

​ZIKO – новый партнер карточки рассрочки «Черепаха» банка ВТБ (Беларусь)

Приобрести товары в рассрочку по карточке «Черепаха» банка ВТБ (Беларусь) теперь можно в крупнейшей в стране сети магазинов ювелирных изделий, часов и аксессуаров – ZIKO. Срок рассрочки составит 10 месяцев.

При совершении покупок в магазинах – партнерах банка с использованием карточки «Черепаха» оплата производиться на условиях рассрочки платежей, а процентная ставка составляет всего 0,0001% годовых.

Оформить карточку рассрочки можно во всех офисах и удаленных рабочих местах банка, предоставив только паспорт. Плата за оформление не взимается.

*партнерский материал, ЗАО Банк ВТБ (Беларусь), УНП 101165625

Если вы заметили ошибку в тексте новости, пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Новости по темам:
Читайте также:

 
Теги: Новости
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
​ZIKO – новый партнер карточки рассрочки «Черепаха» банка ВТБ (Беларусь)Приобрести товары в рассрочку по карточке «Черепаха» банка ВТБ (Беларусь) теперь можно в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Проголосуйте за лучшую историю конкурса «Мама в форме»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
23.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика