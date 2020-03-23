Проголосуйте за лучшую историю конкурса «Мама в форме»

Источник материала: Tut.by

GO.TUT.BY завершает конкурс « Мама в форме »: спасибо всем, кто прислал свою историю! Сейчас пришло время определить лучшую: ее автору мы вручим денежный приз — 200 рублей.



Фото: unsplash.com

Победитель будет выбран путем открытого голосования в рубрике GO.TUT.BY с 23 по 26 марта 2020 года. Голосовать за понравившуюся историю смогут все пользователи, зарегистрированные на портале tut.by до начала проведения голосования — по 22 марта 2020 года (включительно). Победитель будет объявлен 27 марта 2020 года.