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Проголосуйте за лучшую историю конкурса «Мама в форме»

23.03.2020 11:30 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

GO.TUT.BY завершает конкурс «Мама в форме»: спасибо всем, кто прислал свою историю! Сейчас пришло время определить лучшую: ее автору мы вручим денежный приз — 200 рублей.


Фото: unsplash.com

Победитель будет выбран путем открытого голосования в рубрике GO.TUT.BY с 23 по 26 марта 2020 года. Голосовать за понравившуюся историю смогут все пользователи, зарегистрированные на портале tut.by до начала проведения голосования — по 22 марта 2020 года (включительно). Победитель будет объявлен 27 марта 2020 года.

 
 
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