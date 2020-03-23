Беседа с офицерами Волковысского РОЧС на тему «Личность Иисуса Христа»

Источник материала: Новости Волковыска

Беседа состоялась 20 марта в рамках собрания личного состава РОЧС. Клирик Свято-Петропавловского собора иерей Александр Богдан рассказал собравшимся, Кем для верующих христиан является Христос.

Христиане не отрицают, что Христос – это человек, причем полноценный, который обладал всеми теми качествами, что и любой из нас. А еще христиане уверены, что Христос – Бог и человек не попеременно, а одновременно.

Господь ради нашего спасения сделал все необходимое: вочеловечение, распятие, воскресение, вознесение. Этим самым Христос проложил нам путь в Царство Божие. Дальше дело остается за нами. Нужно просто начать жить с Христом и тогда наша жизнь наполнится светом и радостью.

Дарья Волосевич















