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На торги выставили двухэтажное помещение в самом центре Минска, где было то самое Golden Coffee
Источник материала: Tut.by
В апреле пройдут торги на право аренды большого помещения на проспекте Независимости, рассказал замначальника отдела по организации и проведению аукционов Минского городского центра недвижимости Тихон Чашейко. Речь идет о месте, где до 2013 года работало известное тогда на весь город кафе Golden Coffee.
Двухэтажное помещение с подвалом находится возле Нацбанка — на проспекте Независимости, 18. Общая площадь — чуть более тысячи квадратных метров (около 660 — два этажа, около 370 — подвал). В помещении есть водоснабжение, канализация и электроэнергия. Целевое назначение — объект общепита.
Аукцион на право аренды этого помещения
В этом помещении до 2018 года работало кафе «Эльяна», а еще раньше — Golden Coffee, которое было известно на весь город. Там было много иностранцев, красивых девушек, но при этом была изношена мебель и плохо работала вентиляция. Поэтому британская компания-правообладатель
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Общая площадь - чуть более тысячи квадратных метров.
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