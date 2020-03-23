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На торги выставили двухэтажное помещение в самом центре Минска, где было то самое Golden Coffee

23.03.2020 12:41 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В апреле пройдут торги на право аренды большого помещения на проспекте Независимости, рассказал замначальника отдела по организации и проведению аукционов Минского городского центра недвижимости Тихон Чашейко. Речь идет о месте, где до 2013 года работало известное тогда на весь город кафе Golden Coffee.


Фото: Александр Корсаков, TUT.BY

Двухэтажное помещение с подвалом находится возле Нацбанка — на проспекте Независимости, 18. Общая площадь — чуть более тысячи квадратных метров (около 660 — два этажа, около 370 — подвал). В помещении есть водоснабжение, канализация и электроэнергия. Целевое назначение — объект общепита.

Аукцион на право аренды этого помещения пройдет 21 апреля в Минском городском центре недвижимости. Начальная цена — 1310 рублей. В первые два месяца арендная плата за все помещение будет составлять около 8,7 тысячи рублей в месяц, в последующие — около 19,9 тысячи рублей в месяц.


Фото: Relax.by

В этом помещении до 2018 года работало кафе «Эльяна», а еще раньше — Golden Coffee, которое было известно на весь город. Там было много иностранцев, красивых девушек, но при этом была изношена мебель и плохо работала вентиляция. Поэтому британская компания-правообладатель отозвала лицензию у хозяев Golden Coffee на Независимости, 18. Дальше заведение работало под созвучным названием — Union Coffee.

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Теги: Минск
 
 
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