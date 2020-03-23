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В Беларуси пожилым людям стали носить пенсии домой
Источник материала: БДГ
Выплаты пенсий и проведение оплаты ЖКУ пенсионерам «Белпочта» предлагают производить на дому.
Об этом
Мера предпринята в связи с риском распространения вирусных инфекций в стране. Пожилые люди и лица с хроническими заболеваниями могут обратиться в сое отделение почтовой связи, чтобы получать пенсию и оплачивать коммуналку на дому.
«Белпочте» будут помогать социальные работники и волонтеры, которых привлекают для этого территориальные центры соцобслуживания. Подобных центров в стране 146 – они находятся в каждом районе.
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Выплаты пенсий и проведение оплаты ЖКУ пенсионерам «Белпочта» предлагают производить на дому. Об этом сообщается на сайте организации.
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