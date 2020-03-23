В Беларуси пожилым людям стали носить пенсии домой

Выплаты пенсий и проведение оплаты ЖКУ пенсионерам «Белпочта» предлагают производить на дому.

Об этом сообщается на сайте организации 23 марта.

Мера предпринята в связи с риском распространения вирусных инфекций в стране. Пожилые люди и лица с хроническими заболеваниями могут обратиться в сое отделение почтовой связи, чтобы получать пенсию и оплачивать коммуналку на дому.

«Белпочте» будут помогать социальные работники и волонтеры, которых привлекают для этого территориальные центры соцобслуживания. Подобных центров в стране 146 – они находятся в каждом районе.