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В Беларуси пожилым людям стали носить пенсии домой

23.03.2020 12:39 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Выплаты пенсий и проведение оплаты ЖКУ пенсионерам «Белпочта» предлагают производить на дому.

Об этом сообщается на сайте организации 23 марта.

Мера предпринята в связи с риском распространения вирусных инфекций в стране. Пожилые люди и лица с хроническими заболеваниями могут обратиться в сое отделение почтовой связи, чтобы получать пенсию и оплачивать коммуналку на дому.

«Белпочте» будут помогать социальные работники и волонтеры, которых привлекают для этого территориальные центры соцобслуживания. Подобных центров в стране 146 – они находятся в каждом районе.

 
 
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Выплаты пенсий и проведение оплаты ЖКУ пенсионерам «Белпочта» предлагают производить на дому. Об этом сообщается на сайте организации.
 
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