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«Похоже, никто не переживает. Это невероятно». Глеб удивлен, что наш чемпионат не приостановлен
Источник материала: Tut.by
Экс-футболист сборной Беларуси Александр Глеб в интервью
«Лига чемпионов и Лига Европы на паузе. Думаю, УЕФА все делает правильно, потому что нужно постараться остановить распространение.
Но в Беларуси, похоже, никто по этому поводу не переживает. Это невероятно. Может, турниры остановят через одну или две недели, а президент пока просто наблюдает, как будет развиваться ситуация.
Все видят, что происходит в Италии и Испании. Это не выглядит хорошо. Но Администрация президента считает, что все не так плохо, как говорят в новостях. Точно так же думают многие молодые люди. Сам стараюсь быть дома, но в ресторанах и на улицах довольно многолюдно.
Почему Беларусь не приостанавливает чемпионат, как это сделали другие страны? Я не знаю», — сказал Глеб.
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Экс-футболист сборной Беларуси Александр Глеб в интервью The Sun рассказал о нашем национальном чемпионате, который, в отличие от всех остальных футбольных турниров...
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