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«Похоже, никто не переживает. Это невероятно». Глеб удивлен, что наш чемпионат не приостановлен

23.03.2020 12:29 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Экс-футболист сборной Беларуси Александр Глеб в интервью The Sun рассказал о нашем национальном чемпионате, который, в отличие от всех остальных футбольных турниров Европы, не приостановлен.


Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

«Лига чемпионов и Лига Европы на паузе. Думаю, УЕФА все делает правильно, потому что нужно постараться остановить распространение.

Но в Беларуси, похоже, никто по этому поводу не переживает. Это невероятно. Может, турниры остановят через одну или две недели, а президент пока просто наблюдает, как будет развиваться ситуация.

Все видят, что происходит в Италии и Испании. Это не выглядит хорошо. Но Администрация президента считает, что все не так плохо, как говорят в новостях. Точно так же думают многие молодые люди. Сам стараюсь быть дома, но в ресторанах и на улицах довольно многолюдно.

Почему Беларусь не приостанавливает чемпионат, как это сделали другие страны? Я не знаю», — сказал Глеб.

 
 
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Экс-футболист сборной Беларуси Александр Глеб в интервью The Sun рассказал о нашем национальном чемпионате, который, в отличие от всех остальных футбольных турниров...
 
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