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Доллар и евро в понедельник снова рванули вверх

23.03.2020 13:35 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: izvestia.kiev.ua

По результатам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже 23 марта белорусский рубль просел по отношению к доллару и евро.

Доллар подорожал более чем на 8 копеек до 2,6396 рубля. Евро вырос почти на 7 копеек до 2,83 рубля.

Курс российского рубля немного снизился по отношению к белорусскому. По итогам торгов на БВФБ 100 российских рублей стоят 3,2698 белорусских рубля.

 
 
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По результатам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже 23 марта белорусский рубль просел по отношению к доллару и евро.
 
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