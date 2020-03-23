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Доллар и евро в понедельник снова рванули вверх
23.03.2020 13:35 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: izvestia.kiev.ua
По результатам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже 23 марта белорусский рубль просел по отношению к доллару и евро.
Доллар подорожал более чем на 8 копеек до 2,6396 рубля. Евро вырос почти на 7 копеек до 2,83 рубля.
Курс российского рубля немного снизился по отношению к белорусскому. По итогам торгов на БВФБ 100 российских рублей стоят 3,2698 белорусских рубля.
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По результатам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже 23 марта белорусский рубль просел по отношению к доллару и евро.
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