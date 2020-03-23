Доллар и евро в понедельник снова рванули вверх

Источник материала: Ежедневник

фото: izvestia.kiev.ua

По результатам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже 23 марта белорусский рубль просел по отношению к доллару и евро.

Доллар подорожал более чем на 8 копеек до 2,6396 рубля. Евро вырос почти на 7 копеек до 2,83 рубля.

Курс российского рубля немного снизился по отношению к белорусскому. По итогам торгов на БВФБ 100 российских рублей стоят 3,2698 белорусских рубля.