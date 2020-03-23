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Обновленный минивэн Buick GL8 получил роскошную четырехместную версию

23.03.2020 13:40 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Минивэн Buick GL8 в нынешнем виде вышел на рынок Китая в 2016 году, поэтому в компании подготовили плановую обновку третьего поколения модели.


После обновления GL8 немного подрос в длину (до 5219 мм), среди внешних изменений — переоформленная решетка радиатора, перекроенные бамперы, новые светодиодные матричные фары и иной рисунок задних фонарей. Впрочем, основные метаморфозы у GL8 — в интерьере.



Тут изменилась архитектура передней панели, которая получила два широкоформатных экрана диагональю 12,3 дюйма (один из них для приборов, а второй для медиасистемы). На втором ряду установлены более комфортабельные сиденья с полным набором электрорегулировок, вибромассажем, более широкими подлокотниками и откидными подставками для ног. В списке оснащения минивэна есть также проекционный дисплей и контурная подсветка салона.


Самая шикарная комплектация Avenir была и у дореформенного минивэна, но у обновленного семейства GL8 появился вариант с еще более роскошным интерьером с четырьмя посадочными местами. В статусе концепта такую версию Buick показал весной прошлого года на Шанхайском автосалоне. Отличий от шоу-кара немного, кресла заднего ряда тут разделены массивным боксом-подлокотником и отделаны перфорированной кожей.


Под капотом GL8 установлен более экологичный двухлитровый бензиновый турбомотор мощностью 230 л. с., что на 30 л. с. меньше по сравнению с прежней версией. О коробке передач в Buick ничего не сообщили, но до обновления двигатель работал в паре с 6-ступенчатым «автоматом».


Китайские продажи обновленного GL8 начнутся в ближайшее время, цены Buick озвучит позже.

 
 
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Минивэн Buick GL8 в нынешнем виде вышел на рынок Китая в 2016 году, поэтому в компании решили провести плановую модернизации третьего поколения модели.
 
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