В Беларуси сравнили, как магазины накручивают на крупе, муке и туалетной бумаге

Источник материала: Myfin

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Стартап InfoPrice отслеживает цены на десятки тысяч позиций, но ради такого случая отобрал товары ажиотажного спроса. Мониторингом охватили 6 торговых сетей: «Евроопт», «Соседи», «Корона», «Виталюр», «Гиппо» и Green. Выяснилось, что на все хайповые товары цены в зависимости от сети отличаются в среднем на 10-20%.



Так, пшеничная мука в упаковке по кило колеблется в цене на 13-14%, а самая дешевая стоит меньше рубля. В пачках по два кило разница ощутимее – на 28% и выше. Схожая ситуация с подсолнечным маслом, которое может «плясать» на 25% в разных магазинах.

Самым хайповым товаром оказалась туалетная бумага. Цены на нее отличаются в разных сетях в полтора раза. Блок из 4 мягких рулонов можно найти за 1,79 рубля, а упаковка жесткой бумаги стоит 39 копеек.

Ниже всего риск переплатить за гречку – в среднем около 6%. Крупа с российских полей сейчас стоит от 1,59 рубля за 800 граммов. Практически идентичные цены выставляют ритейлеры и на белорусские консервы из свинины и говядины.

Цены на белорусские макароны в среднем варьируются на 10%. Видимо, по ним ритейлеры придерживаются минимальных наценок. Зато некоторые сети отыгрываются на итальянской пасте: при неудачном выборе магазина можно переплатить на 65% от рыночной цены.

Самые впечатляющие наценки действуют на чай и кофе. На популярные позиции цены могут отличаться вдвое в зависимости от ритейлера. На банке растворимого кофе можно сэкономить до 10 рублей, а на упаковке английского чая – около пяти.

Согласно исследованию, самый низкий чек на всю корзину товаров повышенного спроса показал «Евроопт». Однако на отдельные позиции цены ниже в других сетях. При желании можно прицениться самостоятельно. В InfoPrice отмечают, что за один поход в магазин можно сэкономить 30-40 рублей.

«Последние дни на фоне ажиотажа цены на товары повышенного спроса начали повышаться. Пока речь о незначительном росте, но мы его уже фиксируем. А вот какого-то дефицита пока нет. Безусловно, покупатели могут разобрать все с полок в каком-то одном магазине, но на следующий день там вновь будет вся продукция. По нашей информации, ритейлеры подготовились к повышенному спросу, для них это хороший шанс обновить склады», — отмечает руководитель сервиса по сравнению цен в магазинах InfoPrice Роман Андрухов.