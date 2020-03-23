Время наведения порядка на земле

Наведение порядка на земле — дело не только коммунальных служб, но и каждого из нас. Благодаря общим усилиям неравнодушных граждан, местных властей, заинтересованных служб облик Смолевиччины меняется к лучшему. К сожалению, встречаются и факты нарушения природоохранного законодательства и установленных требований санитарных и эстетических норм.

И в этом мы в очередной раз убедились, отправившись в рейд вместе председателем Смолевичского районного Совета депутатов Мариной Клюевой и главным врачом ГУ «Смолевичский РЦГиЭ» Павлом Голубовичем. Всего в минувшие выходные в районе работали и представители РОЧС, санитарной службы, инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды, сельисполкомов.

— Наша задача призвать население к уборке территорий, наведению порядка на подворьях, на участках для ведения личного подсобного хозяйства: удаление сухостойной сорняковой растительности, приведение в порядок ограждений, их ремонт, покраска, выравнивание, — отметила Марина Клюева. — Нам необходимо обратить внимание каждого владельца дома, участка, что на земле должен быть порядок.

Первым пунктом рейда стала д. Заречье Плисского сельисполкома, затем мы отправились в д. Саковка, посетили пос. Октябрьский.

Проезжая по улицам деревень, отмечали — чистенько. Большинство сельчан навели порядок не только у себя дома, но и на придомовых территориях.

Однако было в ходе рейда несколько «но». Встретились нам и обветшавшие заборы, заброшенные теплицы, но и это еще не все. По пути в д. Заречье мы увидели, как некий мужчина выгружает мусор близ кладбища в д. Плиса. Казалось, что изначально он даже не смутился, увидев нас. Однако, после профилактической беседы и озвучивания суммы штрафа за такое деяние, пообещал все убрать и впредь не повторять такое. Что ж, поверили, но проверим.

Порадовал энтузиазм и хорошее настроение, с которым вышли наводить порядок на земле жители многоквартирных домов в д. Заречье.

— Я здесь всю жизнь живу, люблю нашу деревню, свой двор, поэтому и наведения порядка — дело добровольное и приносящее радость, — поделилась местная жительница Наталья Степанова.

Подведем итог: мы сами должны решить, каким будет наш быт сегодня и завтра, какой будет Смолевиччина. Давайте все вместе, каждый день, шаг за шагом, утверждать культ чистоты — в квартире, подъезде, доме, на улице и работе, в нашем сознании.

Лидия СУДНИКОВИЧ.

Фото автора.







