Налоговая: регистрация ИП не требуется

Источник материала: Новости Дзержинска

Налоговая информирует, что физические лица вправе без регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей осуществлять некоторые виды деятельности

Физические лица, за исключением иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих и временно проживающих в Республике Беларусь, вправе без регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей осуществлять некоторые виды деятельности:

- реализация котят и щенков при условии содержания домашнего животного (кошки, собаки);

- видеосъемка событий;

- деятельность актеров, танцоров, музыкантов, исполнителей разговорного жанра, выступающих индивидуально, предоставление услуг тамадой;

- деятельность по копированию, подготовке документов и прочая специализированная офисная деятельность;

- деятельность по письменному и устному переводу;

- кошение трав на газонах, уборка озелененной территории от листьев, скошенной травы и мусора и другие.

Полный перечень видов деятельности, при осуществлении которых не требуется регистрация в качестве индивидуального предпринимателя отражен в пункте 3 статьи 337 Налогового Кодекса Республики Беларусь (далее по тексту – Кодекс),

При осуществлении данных видов деятельности должны соблюдаться одновременно следующие условия:

- самостоятельное осуществление такой деятельности физическим лицом;

- деятельность должна осуществляться в интересах потребителей;

- уплата единого налога с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц (далее — единый налог) в порядке, предусмотренном главой 33 Кодекса.

До начала осуществления деятельности необходимо:

1. Стать на учет в налоговом органе по месту жительства;

Физические лица, состоящие на учете в налоговом органе, воспользовавшись электронным сервисом «Поиск сведений из Государственного реестра плательщиков (иных обязанных лиц), не составляющих налоговую тайну» на портале официального сайта МНС http://www.portal.nalog.gov.by/, при вводе таких данных как «ФИО» или «Личный номер» во вкладке «Поиск физических лиц», могут узнать свой УНП. Если в указанном электронном сервисе с учетом введенных данных показатель УНП отсутствует, следовательно, такое физическое лицо не состоит на учете в налоговом органе.

2. Представить в налоговый орган по месту жительства уведомление установленной формы о планируемой к осуществлению деятельности;

Уведомление может быть представлено в налоговый орган лично физическим лицом либо может быть направлено почтой, а также в электронном виде. Такое уведомление физическому лицу необходимо подавать либо за каждый месяц, либо за период, включающий несколько месяцев, либо за календарный год, в которых будет осуществляться деятельность, до ее начала. Следовательно, если физическое лицо не планирует осуществлять деятельность, то уведомление представлять не надо.

3. При наличии права на использование льготы по единому налогу одновременно с уведомлением представить в налоговый орган по месту жительства документы, подтверждающие такое право;

4. Произвести уплату единого налога, сумму которого рассчитает налоговый орган на основании уведомления.

Уплата налога производится до начала осуществления деятельности и только за те месяцы, в которых осуществляется деятельность. Произвести уплату единого налога физическое лицо вправе любым удобным для него способом. В документе об уплате единого налога физическое лицо указывает вид деятельности, период осуществления деятельности, за который произведена уплата единого налога (например, месяц и год) и место осуществления деятельности. Документ об уплате единого налога должен находиться в месте, где физическое лицо оказывает услуги, выполняет работы, реализует товары.

Информацию по ставкам единого налога, рекомендации по расчету его суммы, а также реквизиты для его уплаты вы найдете на официальном сайте МНС: http://www.nalog.gov.by/ru/stavki-edinigo-naloga-r... или позвонив в инспекцию МНС Республики Беларусь по Дзержинскому району по телефонам: 7-69-46, 6-56-81,7-65-68.

Осуществление иных видов деятельности, направленных на систематическое получение прибыли, относится к предпринимательской деятельности. Предпринимательскую же деятельность можно осуществлять только после регистрации в качестве субъекта хозяйствования – индивидуального предпринимателя или юридического лица.

При установлении осуществления видов деятельности, перечисленных в пункте 3 статьи 337 кодекса, без уплаты единого налога гражданину будет предъявлен к уплате единый налог, а в случае выявления повторных фактов единый налог исчисляется с применением коэффициента 5.

Граждане, осуществляющие незарегистрированную предпринимательскую деятельность, нарушают Гражданский кодекс Республики Беларусь и становятся лицами, к которым применяется ответственность по части 1-1 статьи 12.7 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях и влечет за собой ответственность в виде наложения штрафа в размере до 100 базовых величин с конфискацией предметов административного правонарушения, орудий и средств совершения административного правонарушения, а также до ста процентов суммы дохода, полученного в результате такой деятельности, или без конфискации.



