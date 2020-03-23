ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Белорусские хирурги помогли армянским коллегам спасти жизнь ребенку

23.03.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусские трансплантологи помогли армянским коллегам спасти жизнь годовалому ребенку, передает БЕЛТА со ссылкой на сообщение Минского НПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии в социальных сетях.

13 марта в Институте здоровья детей и подростков «Арабкир» в Армении прошла вторая родственная трансплантация доли печени малышу. Операция продолжалась 12 часов. Хирурги оперировали мальчика с редким для такого возраста диагнозом – «неонатальный склерозирующий холангит». Донором стала его мама.

«Подготовка к операции велась почти два месяца, специалисты Института «Арабкир» высылали результаты анализов в четыре разные европейские клиники, включая и наш центр», – рассказал заместитель директора по хирургической работе НПЦ Алексей Щерба.

В связи с высокой сложностью операции многие клиники были вынуждены отказаться от помощи коллегам.

Белорусские врачи вылетели в Ереван на прошлой неделе для совместной операции. Это уже второе вмешательство, проведенное хирургами армянского института вместе с специалистами минского НПЦ. После операции прошла конференция по вопросам трансплантации печени, на которой выступили директор минского центра Олег Руммо и Алексей Щерба, а также армянские медики. Они, в частности, рассказали о результатах проведенного вмешательства. Малыш идет на поправку.

Напомним, на минувшей неделе в Петербурге на 73-м году жизни скончался детский хирург Борис Афанасьев, который впервые в СССР пересадил костный мозг ребенку.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Хирурги провели трансплантацию доли печени годовалому малышу.
 
Новости дня
Новости разные
 
Суд о "договорняках": все 20 обвиняемых по делу находятся на воле
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
23.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика