|
Белорусские хирурги помогли армянским коллегам спасти жизнь ребенку
23.03.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Белорусские трансплантологи помогли армянским коллегам спасти жизнь годовалому ребенку, передает
13 марта в Институте здоровья детей и подростков «Арабкир» в Армении прошла вторая родственная трансплантация доли печени малышу. Операция продолжалась 12 часов. Хирурги оперировали мальчика с редким для такого возраста диагнозом – «неонатальный склерозирующий холангит». Донором стала его мама.
В связи с высокой сложностью операции многие клиники были вынуждены отказаться от помощи коллегам.
Белорусские врачи вылетели в Ереван на прошлой неделе для совместной операции. Это уже второе вмешательство, проведенное хирургами армянского института вместе с специалистами минского НПЦ. После операции прошла конференция по вопросам трансплантации печени, на которой выступили директор минского центра Олег Руммо и Алексей Щерба, а также армянские медики. Они, в частности, рассказали о результатах проведенного вмешательства. Малыш идет на поправку.
Напомним, на минувшей неделе в Петербурге на 73-м году жизни скончался детский хирург Борис Афанасьев, который
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Хирурги провели трансплантацию доли печени годовалому малышу.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)