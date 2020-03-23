Белорусские хирурги помогли армянским коллегам спасти жизнь ребенку

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусские трансплантологи помогли армянским коллегам спасти жизнь годовалому ребенку, передает БЕЛТА со ссылкой на сообщение Минского НПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии в социальных сетях.

13 марта в Институте здоровья детей и подростков «Арабкир» в Армении прошла вторая родственная трансплантация доли печени малышу. Операция продолжалась 12 часов. Хирурги оперировали мальчика с редким для такого возраста диагнозом – «неонатальный склерозирующий холангит». Донором стала его мама.

«Подготовка к операции велась почти два месяца, специалисты Института «Арабкир» высылали результаты анализов в четыре разные европейские клиники, включая и наш центр», – рассказал заместитель директора по хирургической работе НПЦ Алексей Щерба.

В связи с высокой сложностью операции многие клиники были вынуждены отказаться от помощи коллегам.

Белорусские врачи вылетели в Ереван на прошлой неделе для совместной операции. Это уже второе вмешательство, проведенное хирургами армянского института вместе с специалистами минского НПЦ. После операции прошла конференция по вопросам трансплантации печени, на которой выступили директор минского центра Олег Руммо и Алексей Щерба, а также армянские медики. Они, в частности, рассказали о результатах проведенного вмешательства. Малыш идет на поправку.