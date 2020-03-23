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Как выглядит особняк в Дроздах обвиняемого в коррупции экс-замглавы Совбеза

23.03.2020 17:04 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сегодня в суде обвиняемый в получении взяток бывший заместитель госсекретаря Совбеза Андрей Втюрин рассказал о недвижимости своей семьи: недостроенном доме и квартире на 170 квадратных метров. Что это за объекты — в материале.


Фото: «Наша Ніва»

Втюрин рассказал в суде, что передаваемые ему представителями коммерческих структур деньги были не взятками, а займами на строительство дома. Речь идет об общей сумме в 600 тысяч рублей, плюс был еще кредит «Беларусбанка» на 66 тысяч рублей. Но дом Втюрин так и не достроил.

Находится особняк в Веснинке — так называемых Дроздах-2. Выглядит он вот так.


Фото: Наша Ніва"

Участок в 15 соток для строительства дома Втюрин получил в декабре 2011 года. После его задержания в апреле 2019 года на участок наложили арест.

В суде Втюрин говорил, что он строит дом очень долго, с 2015 года, и денег не хватало. На вопрос прокурора, как он собирался гасить кредит, Втюрин поясняет: его зарплата позволяла ежемесячно выплачивать по тысяче, долг вернул бы, если бы продал свою квартиру площадью в 170 квадратных метров.

Четырехкомнатная квартира, о которой идет речь, находится в престижном квартале за Нацбиблиотекой.


Фото с сайта Realt.by

Квартира зарегистрирована в мае 2011 года. В декабре 2014 года она перешла близкому родственнику Андрея Втюрина по договору дарения. На нее тоже после его задержания наложен арест на основании постановления следователя.

Напомним, 10 марта Верховный суд начал рассматривать «дело Втюрина». Из 16 обвиняемых — 12 за решеткой, еще четверым избрана иная мера пресечения: домашний арест, залог, подписка о невыезде. Как прозвучало из обвинения в суде, взятки за поставку нужного оборудования передавались в Минске и в Вильнюсе.

16 фигурантам вменены две статьи Уголовного кодекса — ст. 430 (Получение взятки) и ст. 431 (Дача взятки). Окончательная сумма взятки Андрея Втюрина составляет 192 тысячи долларов. А председатель правления ОАО «Белорусский межбанковский расчетный центр» Феликс Касперович и заместитель начальника главного управления информационных технологий Национального банка Андрей Подгорный обвиняются в получении взяток в общей сумме не менее 868 750 долларов.

Некоторым должностным лицам грозит до 15 лет лишения свободы.

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Теги: Минск
 
 
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Сегодня в суде обвиняемый в получении взяток бывший заместитель госсекретаря Совбеза Андрей Втюрин рассказал о недвижимости своей семьи: недостроенном доме...
 
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