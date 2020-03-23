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Раньше на футбольных воротах не было сетки. Но фанат «Эвертона» одним изобретением все круто изменил
Источник материала: Tut.by
Футбол появился в Англии в середине XIX века. Тогда же начали зарождаться и первые правила. Но с определением голов у судей часто возникали проблемы: вплоть до 1875 года на воротах не было перекладины, а футбольную сетку впервые использовали в официальном матче только 23 марта 1891 года. Кто же додумался до этого изобретения и как выглядел футбол до внедрения «инноваций» — рассказывает SPORT.TUT.BY.
Отсутствие сетки и перекладины на футбольных воротах серьезно усложняло работу рефери, которые должны были полагаться на зоркий глаз и интуицию, принимая решение — был гол и нет. Невозможно было объективно сказать, мяч пролетел выше ворот или угодил точно в цель.
Без футбольной сетки туго приходилось и голкиперам, прямо за спинами которых толпились разъяренные футбольные фаны. Причем некоторые болельщики позволяли себе даже вмешиваться в ход игры.
Но в конце XIX века мировой футбол круто изменило одно изобретение английского фаната «Эвертона». Инженер по имени Джон Александр Броди пришел в ярость после того, как на «Энфилде» арбитр не засчитал гол его любимой команды в ворота «Аккрингтон Стэнли».
Броди не мог понять, как судья, находившийся значительно ближе к воротам, чем сам Джон, не разглядел пролетевший между штангами мяч.
Чтобы навсегда искоренить футбольную несправедливость, английский инженер придумал гениальное изобретение — «огромный карман». Он представлял собой объемную сеть, соединяющую две штанги с перекладиной и охватывающее пространство за воротами.
— Так получится карман, в котором мяч может остаться или застрять после пересечения линии ворот. Поэтому я бы предпочел использовать сеть с опорой на несколько дополнительных балок, —
В 1891 году англичан запатентовал свое изобретение и предложил Английской футбольной ассоциации опробовать его в профессиональных встречах.
23 марта 1891 года на стадионе «Ноттингем Форест» сборные Севера и Юга впервые сыграли матч с футбольной сеткой на воротах. Можно представить, какой была радость Броди от того, что первый мяч в сетку вколотил не кто-нибудь, а нападающий его любимого «Эвертона».
С сентября 1891 года футбольную сетку начали использовать во всех официальных матчах чемпионата Англии и кубков. И только несколькими годами позже это изобретение перекочевало в другие страны футбольного мира.
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Раньше на футбольных воротах не было сетки. Но фанат «Эвертона» одним изобретением все круто изменил
Вплоть до 1875 года на футбольных воротах не было перекладины, а сетку впервые использовали в официальном матче только 23 марта 1891 года.
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