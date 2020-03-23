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Барселона рассматривает продажу одного из своих самых дорогостоящих игроков
Источник материала: Партизан
Барселона будет готова расстаться ближайшим летом с французским нападающим Антуаном Гризманном, сообщает
Согласно информации источника, каталонский клуб рассматривает три варианта для будущего 29-летнего форварда.
Первый из них — продажа игрока, который за год пребывания в команде не смог оправдать возложенных на него ожиданий, за сумму 100 млн евро.
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Второй вариант — обменять Гризманна на другого футболиста, в подписании которого будет заинтересована Барселона.
Если же ни один из этих сюжетов не будет реализован, каталонский клуб оставит француза и предоставит ему еще один шанс оправдать потраченные на его покупку 120 млн евро.
Ранее сообщалось, что Гризманн задумался об уходе из клуба ради ПСЖ.
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Барселона будет готова расстаться ближайшим летом с французским нападающим Антуаном Гризманном, сообщает Sport.es.
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